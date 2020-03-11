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    Горячая линия болельщиков: «В случае проведения в Москве игр без зрителей вернуть деньги за билеты можно, только если оспорить указ в суде»

    Руководитель горячей линии для болельщиков FansHotline24 Олег Семенов рассказал, как можно вернуть деньги за билеты, если матчи РПЛ в Москве будут проходить без зрителей. Накануне мэр запретил проводить в столице массовые мероприятия с аудиторией больше 5000 человек.

    «Таким образом, для оспаривания указа мэра Москвы нужно подать административное исковое заявление в Мосгорсуд. Если Мосгорсуд вынесет решение о незаконности указа мэра Москвы, владельцы абонементов и билетов на спортивные и культурно-массовые мероприятия получат денежную компенсацию за билеты. Это правовая сторона вопроса, но есть и житейская.

    Болельщики возмущены. Обрывают телефон со вчерашнего дня. Либо крестик сними – либо трусы надень. Если органы исполнительной власти реально озабочены распространением коронавируса, то пусть не ограничиваются численностью в 5000 человек, а вводят в Москве режим ЧС. Общественный транспорт прекратит работу, будет введeн запрет на въезд и выезд из Москвы. Введут комендантский час, а улицы будут патрулировать сотрудники полиции и войска Национальной гвардии РФ», – считает Семенов.

    • РФС проводит совещание по указанному вопросу.
    • Один из вариантов – проведение матчей в Химках.
    • Под указ Сергея Собянина попадают пять матчей РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    11.03.2020 13:10
    Комментарии10
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      Рейтинг: +371

      o33uk 4 часа назад

      Одним словом подарите свой абик лягушкам!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +977

      FENIX-SL 6 часов назад

      да
      суд то решает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13747

      bset 10 часов назад

      Да все прекрасно понимают, почему так было сделано. Коронавирус очень удачно подвернулся под поправки в конституцию.

      4
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      ...
      Рейтинг: +2240

      Давид59 > bset 10 часов назад

      Мысль интересная. Теперь, я так понимаю, надо сплотиться вокруг лидера

      0
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      ...
      Рейтинг: +78

      ArtAlex007 > Давид59 7 часов назад

      Вчера приняли поправки в которых "Великий лидер" может еще за престолом 12 лет сидеть, вот и чтоб не повторять митингов летних, решили что нужно запретить собираться людям пока что)

      1
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      ...
      Рейтинг: +121

      AleSan4es > bset 5 часов назад

      В Италии Испании тоже поправки вносят? Х.ер.ню пишешь, пол Европы позакрывали, хотя начинали тоже сначала помаленьку закрывать

      0
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      Рейтинг: -63

      Фанат Рубина 11 часов назад

      да пиз*** кароч сочувствую я тем кто уже по торопился и купил билеты. кинуло их наше правительство этим указом собакина.

      0
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      Рейтинг: +2197

      Борат 11 часов назад

      прочитал я эту новость и так стыдно за спартак стало аж жуть !
      позор рылам !
      гыгы

      1
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      Рейтинг: +605

      SEREGA 64 > Борат 6 часов назад

      ЧМО ЗЕНИТОВСКОЕ ТЫ КОГДА НЕ БУДЬ ВАФЕЛЬНИЦУ СВОЕ ЗАКРОЕШЬ ПЕТУХ КОМАНДЫ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ

      1
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      Рейтинг: +979

      acor94 > SEREGA 64 6 часов назад

      Вроде и возраст предпенсионный, а так выражаетесь. Не культурно!

      0
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