Горячая линия болельщиков: «В случае проведения в Москве игр без зрителей вернуть деньги за билеты можно, только если оспорить указ в суде»

Руководитель горячей линии для болельщиков FansHotline24 Олег Семенов рассказал, как можно вернуть деньги за билеты, если матчи РПЛ в Москве будут проходить без зрителей. Накануне мэр запретил проводить в столице массовые мероприятия с аудиторией больше 5000 человек.

«Таким образом, для оспаривания указа мэра Москвы нужно подать административное исковое заявление в Мосгорсуд. Если Мосгорсуд вынесет решение о незаконности указа мэра Москвы, владельцы абонементов и билетов на спортивные и культурно-массовые мероприятия получат денежную компенсацию за билеты. Это правовая сторона вопроса, но есть и житейская.

Болельщики возмущены. Обрывают телефон со вчерашнего дня. Либо крестик сними – либо трусы надень. Если органы исполнительной власти реально озабочены распространением коронавируса, то пусть не ограничиваются численностью в 5000 человек, а вводят в Москве режим ЧС. Общественный транспорт прекратит работу, будет введeн запрет на въезд и выезд из Москвы. Введут комендантский час, а улицы будут патрулировать сотрудники полиции и войска Национальной гвардии РФ», – считает Семенов.