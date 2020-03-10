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  • Под запрет массовых мероприятий в Москве попадают пять матчей РПЛ

Под запрет массовых мероприятий в Москве попадают пять матчей РПЛ

10 марта 2020, 22:07
5

Пять встреч РПЛ попадают под действие указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий с аудиторией более 5000 тысяч человек до 10 апреля. Их придется либо переносить в другой город, либо проводить без зрителей.

ЦСКА«Уфа» (15 марта);

«Локомотив»«Оренбург» (21 марта);

ЦСКА – «Зенит» (22 марта);

«Динамо» – ЦСКА (5 апреля);

«Спартак» – «Уфа» (5 апреля).

  • В Италии сезон Серии А приостановили до апреля.
  • Часть ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет без зрителей.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа Локомотив Оренбург Динамо Зенит Спартак
Комментарии (5)
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baden69
1583869517
ЦСКА - «Уфа» и «Спартак» - «Уфа» провести в Нижнем Новгороде; «Локомотив» – «Оренбург» в Самаре; «Динамо» – ЦСКА в Сочи; ЦСКА – «Зенит» в Краснодаре или Сочи. И народ соберется на игры, и стадион в Нижнем простаивать не будет, и без зрителей играть не надо, а деньги вырученные с игр отправить на лекарства от коронавируса.
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vladimir-7
1583909503
5000 тысяч человек, это 5 миллионов человек-почти половина жителей Москвы, а стадионы могут собрать не более 45 тысяч человек. Может быть у С.Собянина в действительности зарплата такая, а он говорит всем и в ФНС, в частности, 5 тысяч.
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