Под запрет массовых мероприятий в Москве попадают пять матчей РПЛ

Пять встреч РПЛ попадают под действие указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий с аудиторией более 5000 тысяч человек до 10 апреля. Их придется либо переносить в другой город, либо проводить без зрителей.

ЦСКА – «Уфа» (15 марта);

«Локомотив» – «Оренбург» (21 марта);

ЦСКА – «Зенит» (22 марта);

«Динамо» – ЦСКА (5 апреля);

«Спартак» – «Уфа» (5 апреля).