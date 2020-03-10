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    Под запрет массовых мероприятий в Москве попадают пять матчей РПЛ

    Пять встреч РПЛ попадают под действие указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий с аудиторией более 5000 тысяч человек до 10 апреля. Их придется либо переносить в другой город, либо проводить без зрителей.

    ЦСКА«Уфа» (15 марта);

    «Локомотив»«Оренбург» (21 марта);

    ЦСКА – «Зенит» (22 марта);

    «Динамо» – ЦСКА (5 апреля);

    «Спартак» – «Уфа» (5 апреля).

    • В Италии сезон Серии А приостановили до апреля.
    • Часть ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет без зрителей.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2020 22:07
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10182

      vladimir-7 14 часов назад

      5000 тысяч человек, это 5 миллионов человек-почти половина жителей Москвы, а стадионы могут собрать не более 45 тысяч человек. Может
      быть у С.Собянина в действительности зарплата такая, а он говорит
      всем и в ФНС, в частности, 5 тысяч.

      1
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      Рейтинг: +1817

      baden69 10 марта, 22:45

      ЦСКА - «Уфа» и «Спартак» - «Уфа» провести в Нижнем Новгороде;
      «Локомотив» – «Оренбург» в Самаре;
      «Динамо» – ЦСКА в Сочи;
      ЦСКА – «Зенит» в Краснодаре или Сочи.
      И народ соберется на игры, и стадион в Нижнем простаивать не будет, и без зрителей играть не надо, а деньги вырученные с игр отправить на лекарства от коронавируса.

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      Рейтинг: +13747

      bset > baden69 15 часов назад

      Тогда уж лучше что-то в Калининграде провести, а что-то в Саранске

      1
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      Рейтинг: +1529

      alarm 10 марта, 22:33

      хряки заразу разносят, а остальные должны страдать!

      6
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      Рейтинг: +1652

      zabvo9406 > alarm 17 часов назад

      Твой ********** не знает границ!!! Любопытно, какого размера твой мозг,может как у комара,т.е.его нет,от слова вообще!!!!

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      Рейтинг: +929

      Klaido > zabvo9406 15 часов назад

      у него мозг в анусе - коричневый такой... его ему борат каждый день разминает

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      Рейтинг: +1652

      zabvo9406 > Klaido 4 часа назад

      я просто поражаюсь с идиотов, нет слов нормальных для возмущений!!! таких в войну ликвидировали сразу без разговоров!!!

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