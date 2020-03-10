Под запрет массовых мероприятий в Москве попадают пять матчей РПЛ

Пять встреч РПЛ попадают под действие указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий с аудиторией более 5000 тысяч человек до 10 апреля. Их придется либо переносить в другой город, либо проводить без зрителей.
«Локомотив» – «Оренбург» (21 марта);
ЦСКА – «Зенит» (22 марта);
«Динамо» – ЦСКА (5 апреля);
«Спартак» – «Уфа» (5 апреля).
- В Италии сезон Серии А приостановили до апреля.
- Часть ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет без зрителей.
- По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.
Источник: Бомбардир.ру