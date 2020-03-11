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  • РФС проводит совещание по вопросу проведения матчей РПЛ в связи с указом Собянина

РФС проводит совещание по вопросу проведения матчей РПЛ в связи с указом Собянина

11 марта 2020, 12:25
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В РФС идет совещание по поводу проведения матчей чемпионата России с учетом указа мэра Москвы Сергея Собянина. Он накануне запретил до апреля проводить в столице массовые мероприятия с аудиторией более 5000 человек.

«В РФС началось заседание по вопросу реализации указа мэра Москвы. В данный момент решается вопрос как будут проходить футбольные матчи в столице», – информирует бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

  • Один из вариантов – проведение матчей в Химках.
  • Под указ Сергея Собянина попадают пять матчей РПЛ.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (2)
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sobaka120982
1583927882
Сочи -Чемпион!!)))))
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titata
1583937127
ждут указаний, сами они ничего не решают.
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