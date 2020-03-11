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    РФС проводит совещание по вопросу проведения матчей РПЛ в связи с указом Собянина

    В РФС идет совещание по поводу проведения матчей чемпионата России с учетом указа мэра Москвы Сергея Собянина. Он накануне запретил до апреля проводить в столице массовые мероприятия с аудиторией более 5000 человек.

    «В РФС началось заседание по вопросу реализации указа мэра Москвы. В данный момент решается вопрос как будут проходить футбольные матчи в столице», – информирует бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    • Один из вариантов – проведение матчей в Химках.
    • Под указ Сергея Собянина попадают пять матчей РПЛ.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    11.03.2020 12:25
    Комментарии3
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      Рейтинг: +521

      titata 7 часов назад

      ждут указаний, сами они ничего не решают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1529

      sobaka120982 9 часов назад

      Сочи -Чемпион!!)))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2197

      Борат 12 часов назад

      мясным рылам надо технарь впаять !
      гыгы

      -1
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