РФС проводит совещание по вопросу проведения матчей РПЛ в связи с указом Собянина

В РФС идет совещание по поводу проведения матчей чемпионата России с учетом указа мэра Москвы Сергея Собянина. Он накануне запретил до апреля проводить в столице массовые мероприятия с аудиторией более 5000 человек.

«В РФС началось заседание по вопросу реализации указа мэра Москвы. В данный момент решается вопрос как будут проходить футбольные матчи в столице», – информирует бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.