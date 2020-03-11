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  • ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи с «Уфой» и «Зенитом»

ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи с «Уфой» и «Зенитом»

11 марта 2020, 14:50
4

Билеты на домашние матчи ЦСКА против «Уфы» и «Зенита» больше не продаются. Клуб закрыл возможность покупки после запрета на массовые мероприятия в Москве с аудиторией более 5000 человек.

«Уважаемые болельщики! Продажа билетов на домашние матчи ПФК ЦСКА с «Уфой» и «Зенитом» временно приостановлена. Дальнейший порядок реализации билетной программы будет опубликован после получения решения от РФС и РПЛ в связи с указом мэра Москвы об ограничениях при проведении массовых мероприятий», – сказано в обращении ЦСКА.

  • РФС проводит совещание по указанному вопросу.
  • Один из вариантов – проведение матчей в Химках.
  • Под указ Сергея Собянина попадают пять матчей РПЛ.

Источник: твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Уфа
Комментарии (4)
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ilichkadr
1583927313
Сейчас Питер поддержит эстафету...........
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paracetamol
1583955504
Все равно больше 5000 не приходит.
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