ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи с «Уфой» и «Зенитом»

Билеты на домашние матчи ЦСКА против «Уфы» и «Зенита» больше не продаются. Клуб закрыл возможность покупки после запрета на массовые мероприятия в Москве с аудиторией более 5000 человек.

«Уважаемые болельщики! Продажа билетов на домашние матчи ПФК ЦСКА с «Уфой» и «Зенитом» временно приостановлена. Дальнейший порядок реализации билетной программы будет опубликован после получения решения от РФС и РПЛ в связи с указом мэра Москвы об ограничениях при проведении массовых мероприятий», – сказано в обращении ЦСКА.