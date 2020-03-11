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    ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи с «Уфой» и «Зенитом»

    Билеты на домашние матчи ЦСКА против «Уфы» и «Зенита» больше не продаются. Клуб закрыл возможность покупки после запрета на массовые мероприятия в Москве с аудиторией более 5000 человек.

    «Уважаемые болельщики! Продажа билетов на домашние матчи ПФК ЦСКА с «Уфой» и «Зенитом» временно приостановлена. Дальнейший порядок реализации билетной программы будет опубликован после получения решения от РФС и РПЛ в связи с указом мэра Москвы об ограничениях при проведении массовых мероприятий», – сказано в обращении ЦСКА.

    • РФС проводит совещание по указанному вопросу.
    • Один из вариантов – проведение матчей в Химках.
    • Под указ Сергея Собянина попадают пять матчей РПЛ.

    Источник: твиттер ЦСКА

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    11.03.2020 14:50
    Комментарии11
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      Рейтинг: +5210

      paracetamol 2 часа назад

      Все равно больше 5000 не приходит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      БеZуМныЙ 7 часов назад

      Похоже чемпионат будем досматривать без болельщиков на стадионах.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6657

      ilichkadr 10 часов назад

      Сейчас Питер поддержит эстафету...........

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +521

      titata > ilichkadr 7 часов назад

      спектакль разыгрывают, вот что там в пиндосии, что-то ничего не закрывают.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6657

      ilichkadr > titata 6 часов назад

      Кто-то придумал сей спектакль, а остальные ведутся. Ролик по инету гуляет, что в учебнике биологии за 11-й класс, издание 2010 года о коронавирусе знали 10 лет назад.
      https://www.youtube.com/watch?v=ZZr3VZucNgk

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18568

      пьяныйхоровод > ilichkadr 2 часа назад

      Биглов сказал что пока не хрена не поддержит ( пока , а там будем посмотреть).

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1562

      ZENIT****** 11 часов назад

      Из соседней ветки: "«В случае проведения в Москве игр без зрителей вернуть деньги за билеты можно, только если оспорить указ в суде»"....О.х.ре.неть.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2197

      Борат 11 часов назад

      неужели уже 5 тыщ продали ?
      гыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: -63

      Фанат Рубина > Борат 11 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      бомжей из питера надо в мск не пускать тогда риск распространения коронавируса не будет

      -5
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      Рейтинг: +2197

      Борат > Фанат Рубина 10 часов назад

      а ты что за бабай тюбетеечный ?

      6
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      Рейтинг: -96

      Аденн > Борат 5 часов назад

      а ты дырявый, с какой целью интересуешься, от со сать хочешь? бу-га-га

      -2
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