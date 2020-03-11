«Локомотив» не будет переносить матч с «Оренбургом» в Химки

«Локомотив» не собирается переносить матч 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» в Химки. Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения в столице страны массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек.

«У нас в «Локомотиве» пока не приятно решение по поводу проведения матчей. Мы обо всем позже объявим. Вариант с переносом матча на «Арену Химки» не рассматриваем», — сказал Мещеряков.

Матч «Локо» – «Оренбург» запланирован на 21 марта.

Ранее сообщалось, что клубы из Москвы самостоятельно примут решение о допуске зрителей на матчи.

«Арена-Химки» может принять матчи РПЛ в связи с запретом на массовые мероприятия в Москве