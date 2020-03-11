Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    «Локомотив» не будет переносить матч с «Оренбургом» в Химки

    «Локомотив» не собирается переносить матч 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» в Химки. Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения в столице страны массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек.

    «У нас в «Локомотиве» пока не приятно решение по поводу проведения матчей. Мы обо всем позже объявим. Вариант с переносом матча на «Арену Химки» не рассматриваем», — сказал Мещеряков.

    • Матч «Локо» – «Оренбург» запланирован на 21 марта.
    • Ранее сообщалось, что клубы из Москвы самостоятельно примут решение о допуске зрителей на матчи.

    «Арена-Химки» может принять матчи РПЛ в связи с запретом на массовые мероприятия в Москве

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2020 17:00
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -96

      Аденн 6 часов назад

      стыдно за спидозный бЗенит. Стыд и срам вонючкам. бу-га-га

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2197

      Борат 6 часов назад

      Новость про локомотив и Оренбург, а стыдно за спартак !
      Дави красно-белую помойку в пердив !!! Позор рылам!!! Гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +507

      слайд > Борат 6 часов назад

      позор твоей мамке которая очко вместо бумаги моет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2197

      Борат > слайд 5 часов назад

      Позор вашей секте рабов мужеложцов - шлифуете друг другу очко языком и долбитесь ! Фуууу

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75222
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru