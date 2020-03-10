«Арена-Химки» может принять матчи РПЛ в связи с запретом на массовые мероприятия в Москве

Генеральный директор «Арены-Химки» Александр Зайцев выразил готовность стадиона принять матчи РПЛ. Такая необходимость может возникнуть в связи с запретом на массовые мероприятия в Москве.

«Технически мы готовы принять часть игр РПЛ, если нас попросят. Все матчи, которые стоят в расписании в Москве до 10 апреля, мы, конечно, принять не сможем, но часть — да, с этим не будет проблем. С другой стороны, я в это не особо верю, потому что думаю, что в ближайшее время аналогичный указ примут и в Московской области», – сказал Зайцев.