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  • «Арена-Химки» может принять матчи РПЛ в связи с запретом на массовые мероприятия в Москве

«Арена-Химки» может принять матчи РПЛ в связи с запретом на массовые мероприятия в Москве

10 марта 2020, 22:14
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Генеральный директор «Арены-Химки» Александр Зайцев выразил готовность стадиона принять матчи РПЛ. Такая необходимость может возникнуть в связи с запретом на массовые мероприятия в Москве.

«Технически мы готовы принять часть игр РПЛ, если нас попросят. Все матчи, которые стоят в расписании в Москве до 10 апреля, мы, конечно, принять не сможем, но часть — да, с этим не будет проблем. С другой стороны, я в это не особо верю, потому что думаю, что в ближайшее время аналогичный указ примут и в Московской области», – сказал Зайцев.

  • Под указ Сергея Собянина попадают пять матчей РПЛ.
  • Часть ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет без зрителей.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Химки
Комментарии (11)
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general.lizyukov
1583867792
А что, в Химках будет не массовое мероприятие? Туда приедет всего 100 человек, а не 5-10 тысяч?
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