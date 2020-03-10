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    «Арена-Химки» может принять матчи РПЛ в связи с запретом на массовые мероприятия в Москве

    Генеральный директор «Арены-Химки» Александр Зайцев выразил готовность стадиона принять матчи РПЛ. Такая необходимость может возникнуть в связи с запретом на массовые мероприятия в Москве.

    «Технически мы готовы принять часть игр РПЛ, если нас попросят. Все матчи, которые стоят в расписании в Москве до 10 апреля, мы, конечно, принять не сможем, но часть — да, с этим не будет проблем. С другой стороны, я в это не особо верю, потому что думаю, что в ближайшее время аналогичный указ примут и в Московской области», – сказал Зайцев.

    • Под указ Сергея Собянина попадают пять матчей РПЛ.
    • Часть ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет без зрителей.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

    Источник: «Чемпионат»

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    10.03.2020 22:14
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1858

      general.lizyukov 10 марта, 22:16

      А что, в Химках будет не массовое мероприятие? Туда приедет всего 100 человек, а не 5-10 тысяч?

      2
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      Рейтинг: +3721

      vladik12 > general.lizyukov 10 марта, 22:18

      Химки - не Москва, там запрета на массовые мероприятия нет никакого (пока, по крайней мере).

      0
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      ...
      Рейтинг: +1858

      general.lizyukov > vladik12 10 марта, 22:26

      Правильно: нет запрета - нет вируса ))) гениально!!!

      4
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      Рейтинг: +22098

      VVM1964 > general.lizyukov 10 марта, 23:52

      Добавлю - в тесноте и духоте оно как то понадежнее укрыться от вируса ))) конгениально !!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 > vladik12 10 марта, 23:54

      Так болелы с Москвы приедут. И где смысл?

      0
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      Рейтинг: +13747

      bset > Hektor 84 11 марта, 00:15

      Смысл в том, чтобы в центре столицы не было лишних митингов против поправок конституции

      5
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      Рейтинг: +1858

      general.lizyukov > VVM1964 23 часа назад

      Вирус сдохнет от перегрева!!! )))

      0
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      Рейтинг: +1858

      general.lizyukov > bset 23 часа назад

      Я вас умоляю, какие там митинги, полтора дебила выйдет поскакать с плакатиками.
      Никому ничего не надо, все сыты и довольны. Ну а всякие там провинциалы и работяги пусть утихнут и не мешают креаклам играть в протест.

      -1
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      Рейтинг: +4145

      filosof sparty > general.lizyukov 17 часов назад

      Дебил тот, кто доволен происходящим!!!

      2
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      Рейтинг: +13747

      bset > general.lizyukov 16 часов назад

      Чем быть довольным? Уровнем бедности в стране? Уровнем зарплат для врачей и учителей? Уровнем образования? Уровнем коррупции, когда люди с деньги решают все в свою пользу? Тем, что лидерство в космосе потеряли? Судами нашими? Несоблюдением существующей конституции по части свободы слова и свободы собраний? Отсутствием сменяемости власти и вбросами на выборах? Чем из этого можно быть довольным?

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      Рейтинг: +1858

      general.lizyukov > bset 56 минут назад

      Вы как маленькие. Никому нет дела до нашего мнения. На нас нас...ли в 91-м, потом в 93-м, теперь нас будут просто как баранов водить. А вместо реальных протестов и борьбы - навальнер со своими хомячками и коммунист-миллионер.
      Все довольны. А недовольные должны передохнуть или помалкивать в своих тюменях-бодайбо-глазове-пскове и пр. провинциальных городках.

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