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    Федотов: «Удаление Кверквелии в матче с «Ахматом» – это не красная карточка. Это не лишение явной возможности забить гол»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов не согласен с решением главного арбитра матча 21-го тура между «Локомотивом» и «Ахматом» (1:0) Кирилла Левникова удалить во втором тайме защитника москвичей Соломона Кверквелию. Грузин сыграл в своей штрафной рукой.

    «Это не красная карточка. Гилерме уже стоял в том углу, куда летел мяч. Это не лишение явной возможности забить гол. Лично для меня. Рука – да, вопросов нет, она задрана. Но на стопе видно, что вратарь уже там», – сказал Федотов.

    • Кверквелия, таким образом, пропустит следующий матч РПЛ против «Ростова» (15 марта).
    • Грузин в сезоне чемпионата России провел три матча.
    • «Локомотив» в таблице идет четвертым.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    11.03.2020 13:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2197

      Борат 11 часов назад

      откуда вылез этот обиженный хряк ?
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +1007

      Romantic2010 > Борат 10 часов назад

      Нам больше интересно откудО взялось ты и что явило миру тебя, гения ахинеи!

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