Федотов: «Удаление Кверквелии в матче с «Ахматом» – это не красная карточка. Это не лишение явной возможности забить гол»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов не согласен с решением главного арбитра матча 21-го тура между «Локомотивом» и «Ахматом» (1:0) Кирилла Левникова удалить во втором тайме защитника москвичей Соломона Кверквелию. Грузин сыграл в своей штрафной рукой.

«Это не красная карточка. Гилерме уже стоял в том углу, куда летел мяч. Это не лишение явной возможности забить гол. Лично для меня. Рука – да, вопросов нет, она задрана. Но на стопе видно, что вратарь уже там», – сказал Федотов.