Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федотов: «Удаление Кверквелии в матче с «Ахматом» – это не красная карточка. Это не лишение явной возможности забить гол»

Федотов: «Удаление Кверквелии в матче с «Ахматом» – это не красная карточка. Это не лишение явной возможности забить гол»

11 марта 2020, 13:28
1

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов не согласен с решением главного арбитра матча 21-го тура между «Локомотивом» и «Ахматом» (1:0) Кирилла Левникова удалить во втором тайме защитника москвичей Соломона Кверквелию. Грузин сыграл в своей штрафной рукой.

«Это не красная карточка. Гилерме уже стоял в том углу, куда летел мяч. Это не лишение явной возможности забить гол. Лично для меня. Рука – да, вопросов нет, она задрана. Но на стопе видно, что вратарь уже там», – сказал Федотов.

  • Кверквелия, таким образом, пропустит следующий матч РПЛ против «Ростова» (15 марта).
  • Грузин в сезоне чемпионата России провел три матча.
  • «Локомотив» в таблице идет четвертым.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат Кверквелия Соломон Федотов Игорь
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+