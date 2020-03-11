Федотов: «Удаление Кверквелии в матче с «Ахматом» – это не красная карточка. Это не лишение явной возможности забить гол»

откуда вылез этот обиженный хряк ?
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Бывший судья РПЛ Игорь Федотов не согласен с решением главного арбитра матча 21-го тура между «Локомотивом» и «Ахматом» (1:0) Кирилла Левникова удалить во втором тайме защитника москвичей Соломона Кверквелию. Грузин сыграл в своей штрафной рукой.
«Это не красная карточка. Гилерме уже стоял в том углу, куда летел мяч. Это не лишение явной возможности забить гол. Лично для меня. Рука – да, вопросов нет, она задрана. Но на стопе видно, что вратарь уже там», – сказал Федотов.
- Кверквелия, таким образом, пропустит следующий матч РПЛ против «Ростова» (15 марта).
- Грузин в сезоне чемпионата России провел три матча.
- «Локомотив» в таблице идет четвертым.