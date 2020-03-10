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  • «Уфа» – о возможном проведении матчей без зрителей: «О деньгах речь не идет, безопасность людей важнее»

«Уфа» – о возможном проведении матчей без зрителей: «О деньгах речь не идет, безопасность людей важнее»

10 марта 2020, 22:20

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал оценку указу мэра Москвы о запрете массовых мероприятий с аудиторией более 5000 человек. Уфимцы готовы к проведению игр без зрителей.

«У «Уфы» на этот период были запланированы две встречи – с ЦСКА и со «Спартаком». Но пока сложно что-то говорить. 11 марта запланировано заседание РФС и РПЛ. Примут решение, а мы будем исполнять.

Безопасность людей – то, чем нужно заниматься в первую очередь. Мы будем исполнять то, что примут. Если проведение матчей со зрителями опасно для них самих, значит будем искать другие варианты.

Финансовая сторона? Тут ничего не поделать. Мы можем долго объясняться, но самое главное – безопасность людей. О деньгах речи не идет», – приводит слова Газизова журналист Metaratings Иван Карпов.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Уфа
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