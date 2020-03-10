Моуринью: «Я брал титулы в каждом клубе и намерен сделать это в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» рассказал о желании побороться за трофей.

«Я верю, что «Тоттенхэм» не станет моим единственным клубом без трофеев. Я брал титулы в каждом клубе и намерен сделать это и в Лондоне.

Как мы будем забивать без Кейна и Сона? Существует много способов забить. Даже игрок соперника может забить в свои ворота. У нас есть нехватка тех, кого я называю «акулами штрафной». Это тот тип игроков, который чувствует запах крови и просто забивает. А пока нам сложно забить много голов. Это чувствует и в защите. Каждый раз, когда мы не забиваем, появляется ощущение, что нас за это накажут», – заявил португальский специалист.