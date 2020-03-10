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    Моуринью: «Я брал титулы в каждом клубе и намерен сделать это в «Тоттенхэме»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» рассказал о желании побороться за трофей.

    «Я верю, что «Тоттенхэм» не станет моим единственным клубом без трофеев. Я брал титулы в каждом клубе и намерен сделать это и в Лондоне.

    Как мы будем забивать без Кейна и Сона? Существует много способов забить. Даже игрок соперника может забить в свои ворота. У нас есть нехватка тех, кого я называю «акулами штрафной». Это тот тип игроков, который чувствует запах крови и просто забивает. А пока нам сложно забить много голов. Это чувствует и в защите. Каждый раз, когда мы не забиваем, появляется ощущение, что нас за это накажут», – заявил португальский специалист.

    • В Англии «РБ Лейпциг» выиграл со счетом 1:0.
    • Ответный матч состоится сегодня в 23:00.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    10.03.2020 06:27
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75241

      zigbert 10 марта, 18:32

      Все в твоих руках Жозе, хотя травма Кейна и уход Эриксена ослабил команду.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +38196

      portero 10 марта, 11:37

      Если намёк на ЛЧ то явно не в этот раз

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +555

      levon_man 10 марта, 10:47

      Нда, жалко Тотенхем - сдуется команда. Надо побыстрее избавляться от самодура

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7026

      mihail200606 10 марта, 09:01

      Не тот клуб выбрал.. Да и сам по ходу сдулся уже.. Сейчас другие рулят

      1
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      Рейтинг: +157

      JackBruce 10 марта, 08:40

      Наконец, эти "великие" поняли, что такое реальный труд. Как ни крути, Реал или Интер, тот же Челси, станут чемпионами не в этом году, так в следующем, а вот Тоттенхем- раз в 15 лет, и то вряд ли. Ну давайте "великие" Моуриньо и Анчелоти - делайте Тоттенхэм и Эвертон чемпионами, обладателями кубков и так далее.

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