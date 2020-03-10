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  • Моуринью: «Я брал титулы в каждом клубе и намерен сделать это в «Тоттенхэме»

Моуринью: «Я брал титулы в каждом клубе и намерен сделать это в «Тоттенхэме»

10 марта 2020, 06:27
5

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» рассказал о желании побороться за трофей.

«Я верю, что «Тоттенхэм» не станет моим единственным клубом без трофеев. Я брал титулы в каждом клубе и намерен сделать это и в Лондоне.

Как мы будем забивать без Кейна и Сона? Существует много способов забить. Даже игрок соперника может забить в свои ворота. У нас есть нехватка тех, кого я называю «акулами штрафной». Это тот тип игроков, который чувствует запах крови и просто забивает. А пока нам сложно забить много голов. Это чувствует и в защите. Каждый раз, когда мы не забиваем, появляется ощущение, что нас за это накажут», – заявил португальский специалист.

  • В Англии «РБ Лейпциг» выиграл со счетом 1:0.
  • Ответный матч состоится сегодня в 23:00.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (5)
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JackBruce
1583818851
Наконец, эти "великие" поняли, что такое реальный труд. Как ни крути, Реал или Интер, тот же Челси, станут чемпионами не в этом году, так в следующем, а вот Тоттенхем- раз в 15 лет, и то вряд ли. Ну давайте "великие" Моуриньо и Анчелоти - делайте Тоттенхэм и Эвертон чемпионами, обладателями кубков и так далее.
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mihail200606
1583820066
Не тот клуб выбрал.. Да и сам по ходу сдулся уже.. Сейчас другие рулят
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levon_man
1583826429
Нда, жалко Тотенхем - сдуется команда. Надо побыстрее избавляться от самодура
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portero
1583829470
Если намёк на ЛЧ то явно не в этот раз
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zigbert
1583854359
Все в твоих руках Жозе, хотя травма Кейна и уход Эриксена ослабил команду.
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