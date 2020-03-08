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    Гилерме: «Мы не можем выигрывать спокойно, «Локомотив» любит страдать»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме подвел итог матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0). Натурализованный бразилец на 85-й минуте отразил пенальти.

    «Я очень рад, что помог команде выиграть. Мы играли очень хорошо, но немного не хватило, чтобы забить второй гол. Мы заслужили победу.

    Когда у «Локо» будет много голов? У нас редко это бывает, за все время в команде помню только раза три. Не можем выигрывать спокойно, мы любим страдать», – сказал Гилерме в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Гилерме в сезоне РПЛ провел 19 матчей.
    • Игрок на рынке стоит 2,5 миллиона евро.
    • «Локомотив» в таблице занимает второе место.

    Источник: Sports.ru

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    08.03.2020 23:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14466

      playsh 9 марта 2020, 12:38

      Гилерме страдалец натурализованный.А теперь,оказывается,ещё и садомазохист футбольный.Здорово!!!

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 9 марта 2020, 11:35

      Спокойно выигрывать у футболеров Локо мастерства не хватает. Как, впрочем, почти у всех в РФПЛ. Стоит повести 1:0, сразу играют на удержание счета.

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