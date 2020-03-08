Гилерме: «Мы не можем выигрывать спокойно, «Локомотив» любит страдать»

Вратарь «Локомотива» Гилерме подвел итог матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0). Натурализованный бразилец на 85-й минуте отразил пенальти.

«Я очень рад, что помог команде выиграть. Мы играли очень хорошо, но немного не хватило, чтобы забить второй гол. Мы заслужили победу.

Когда у «Локо» будет много голов? У нас редко это бывает, за все время в команде помню только раза три. Не можем выигрывать спокойно, мы любим страдать», – сказал Гилерме в эфире телеканала «Матч Премьер».