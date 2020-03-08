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  • Гилерме: «Мы не можем выигрывать спокойно, «Локомотив» любит страдать»

Гилерме: «Мы не можем выигрывать спокойно, «Локомотив» любит страдать»

8 марта 2020, 23:30
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Вратарь «Локомотива» Гилерме подвел итог матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0). Натурализованный бразилец на 85-й минуте отразил пенальти.

«Я очень рад, что помог команде выиграть. Мы играли очень хорошо, но немного не хватило, чтобы забить второй гол. Мы заслужили победу.

Когда у «Локо» будет много голов? У нас редко это бывает, за все время в команде помню только раза три. Не можем выигрывать спокойно, мы любим страдать», – сказал Гилерме в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Гилерме в сезоне РПЛ провел 19 матчей.
  • Игрок на рынке стоит 2,5 миллиона евро.
  • «Локомотив» в таблице занимает второе место.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Локомотив Ахмат Гилерме
Комментарии (2)
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Бухбух
1583742929
Спокойно выигрывать у футболеров Локо мастерства не хватает. Как, впрочем, почти у всех в РФПЛ. Стоит повести 1:0, сразу играют на удержание счета.
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Plyash
1583746725
Гилерме страдалец натурализованный.А теперь,оказывается,ещё и садомазохист футбольный.Здорово!!!
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