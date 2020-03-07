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  • El Desmarque: «Реал» и «Барселона» поборются за полузащитника «Челси» Гилмура

El Desmarque: «Реал» и «Барселона» поборются за полузащитника «Челси» Гилмура

7 марта 2020, 16:57
6

Полузащитник «Челси» Билли Гилмур привлек внимание «Реала» и «Барселоны», сообщает El Desmarque.

По информации источника, конкуренцию испанским клубам составит «Манчестер Сити», чей тренер Хосеп Гвардиола в восторге от игры 18-летнего хавбека.

  • В 2017 году Гилмур перешел в академию «Челси» из «Рейнджерс».
  • За основу лондонской команды игрок провел шесть матчей.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость шотландца – 6 миллионов евро.

Источник: El Desmarque

Испаниский спортивный портал. Известен своими инсайдами о футболе. Аудитория в твиттере - почти 20 тысяч человек.

Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Барселона Челси Гилмор Билли
Комментарии (6)
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Cules2013
1583592384
они даже не знают, кто это такой про то, что англичан в Испании, окромя Бэйла я вообще не вспомню сейчас, это отдельный разговор
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Graceful 713
1583604388
У игрока потенциал бешеный. Вряд ли Челси его отпустит.
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dinar7777dinar
1583662098
шотландец и в испанию ! ну ну.
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