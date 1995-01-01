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    El Desmarque: «Реал» и «Барселона» поборются за полузащитника «Челси» Гилмура

    Полузащитник «Челси» Билли Гилмур привлек внимание «Реала» и «Барселоны», сообщает El Desmarque.

    По информации источника, конкуренцию испанским клубам составит «Манчестер Сити», чей тренер Хосеп Гвардиола в восторге от игры 18-летнего хавбека.

    • В 2017 году Гилмур перешел в академию «Челси» из «Рейнджерс».
    • За основу лондонской команды игрок провел шесть матчей.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость шотландца – 6 миллионов евро.

    Источник: El Desmarque

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9428

      Cules2013 1 час назад

      они даже не знают, кто это такой
      про то, что англичан в Испании, окромя Бэйла я вообще не вспомню сейчас, это отдельный разговор

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