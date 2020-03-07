El Desmarque: «Реал» и «Барселона» поборются за полузащитника «Челси» Гилмура

Полузащитник «Челси» Билли Гилмур привлек внимание «Реала» и «Барселоны», сообщает El Desmarque.
По информации источника, конкуренцию испанским клубам составит «Манчестер Сити», чей тренер Хосеп Гвардиола в восторге от игры 18-летнего хавбека.
- В 2017 году Гилмур перешел в академию «Челси» из «Рейнджерс».
- За основу лондонской команды игрок провел шесть матчей.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость шотландца – 6 миллионов евро.
Источник: El Desmarque
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