Геркус – о предложениях «распилить» деньги от трансферов: «Намеки были, но я такие темы сразу же пресекал»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус ответил на вопросы о коррупции на российском трансферном рынке.

– За время работы в «Локомотиве» вам предлагали игроков по завышенной цене с тем, чтобы «распилить» надбавку в стоимости? Как вы думаете, такое еще возможно в российском футболе, и если да, то как бороться с такими явлениями?

– Ответ разделю на две части. Конечно, такое мнение основано на стереотипах, и мы очень часто страдаем от этого. Есть презумпция виновности. Если ты работаешь в футбольном клубе, то уже виноват перед публикой и журналистами. Тебя уже считают виновным просто по факту.

Я от этого на самом деле страдал. Мы вообще живем в мире дискриминации. В профессиональном плане в чем это выражается? Считается, что все, кто в футболе, все ворюги. Но это мнение ошибочно. Это несправедливо, это охота на ведьм.

Да случаи такие бывают. Могу подтвердить. Были ли в разговорах со мной намеки на такие ситуации? Были, но очень редко. И это плохо. Это не норма, так делать категорически не надо. Поэтому я такие темы сразу же пресекал.

– Российские или иностранные трансферы?

– В основном наши. Было два или три случая. Даешь понять, что такой намек не интересен, и дальше переговоры протекают в нормальном русле.

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