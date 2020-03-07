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  • Геркус – о предложениях «распилить» деньги от трансферов: «Намеки были, но я такие темы сразу же пресекал»

Геркус – о предложениях «распилить» деньги от трансферов: «Намеки были, но я такие темы сразу же пресекал»

7 марта 2020, 12:37
5

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус ответил на вопросы о коррупции на российском трансферном рынке.

– За время работы в «Локомотиве» вам предлагали игроков по завышенной цене с тем, чтобы «распилить» надбавку в стоимости? Как вы думаете, такое еще возможно в российском футболе, и если да, то как бороться с такими явлениями?

– Ответ разделю на две части. Конечно, такое мнение основано на стереотипах, и мы очень часто страдаем от этого. Есть презумпция виновности. Если ты работаешь в футбольном клубе, то уже виноват перед публикой и журналистами. Тебя уже считают виновным просто по факту.

Я от этого на самом деле страдал. Мы вообще живем в мире дискриминации. В профессиональном плане в чем это выражается? Считается, что все, кто в футболе, все ворюги. Но это мнение ошибочно. Это несправедливо, это охота на ведьм.

Да случаи такие бывают. Могу подтвердить. Были ли в разговорах со мной намеки на такие ситуации? Были, но очень редко. И это плохо. Это не норма, так делать категорически не надо. Поэтому я такие темы сразу же пресекал.

– Российские или иностранные трансферы?

– В основном наши. Было два или три случая. Даешь понять, что такой намек не интересен, и дальше переговоры протекают в нормальном русле.

Геркус – о суде с «Локомотивом»: «Вынужден говорить, как дела обстояли на самом деле. Действия нового руководства клуба не оставляют другого выбора»

Геркус: «Работники «Локомотива» заслужили премию за чемпионство, которого не было многие годы? Кикнадзе считает, что нет»

Геркус: «Семин – стальной человек. Он очень четко очерчивает свою территорию и никого на нее не пускает»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (5)
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Бухбух
1583575315
Страдалец, епт. А зачем тогда в директора подался?
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LAY394
1583580501
ойой так жалко его стало, за идею работает !!!!
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DOCTOR PENALTY
1583580789
Просто ярый борец с коррупцией. Все сразу поверили в искренность этих слов...))))))
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Серж 69
1583586312
Зачем с кем-то делиться,если можно взять всё себе?
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yorgenbarenz
1583589302
Он правильно всё сказал.Почти.Судя по тому,как коварный клуб стал ему предъявлять 150 лямов,там эти отпетые мошенники никак не могут простить отказ пилить таньга.Кристально честному Геркусу надо смело назвать фамилии злодеев,пытавшихся его искусить.Немца,дружка своего, с фамилией,которую невозможно выговаривать без консультаций грамотного логопеда,пусть подтянет в Москву,чтобы было не скучно за правду бороться.Немец,правда,жидковат оказался.Здриснул на родину,не завязав шнурки и не дочитав приказ об увольнении.
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