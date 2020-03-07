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    Геркус – о предложениях «распилить» деньги от трансферов: «Намеки были, но я такие темы сразу же пресекал»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус ответил на вопросы о коррупции на российском трансферном рынке.

    – За время работы в «Локомотиве» вам предлагали игроков по завышенной цене с тем, чтобы «распилить» надбавку в стоимости? Как вы думаете, такое еще возможно в российском футболе, и если да, то как бороться с такими явлениями?

    – Ответ разделю на две части. Конечно, такое мнение основано на стереотипах, и мы очень часто страдаем от этого. Есть презумпция виновности. Если ты работаешь в футбольном клубе, то уже виноват перед публикой и журналистами. Тебя уже считают виновным просто по факту.

    Я от этого на самом деле страдал. Мы вообще живем в мире дискриминации. В профессиональном плане в чем это выражается? Считается, что все, кто в футболе, все ворюги. Но это мнение ошибочно. Это несправедливо, это охота на ведьм.

    Да случаи такие бывают. Могу подтвердить. Были ли в разговорах со мной намеки на такие ситуации? Были, но очень редко. И это плохо. Это не норма, так делать категорически не надо. Поэтому я такие темы сразу же пресекал.

    – Российские или иностранные трансферы?

    – В основном наши. Было два или три случая. Даешь понять, что такой намек не интересен, и дальше переговоры протекают в нормальном русле.

    Геркус – о суде с «Локомотивом»: «Вынужден говорить, как дела обстояли на самом деле. Действия нового руководства клуба не оставляют другого выбора»

    Геркус: «Работники «Локомотива» заслужили премию за чемпионство, которого не было многие годы? Кикнадзе считает, что нет»

    Геркус: «Семин – стальной человек. Он очень четко очерчивает свою территорию и никого на нее не пускает»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1777

      Бухбух 45 минут назад

      Страдалец, епт. А зачем тогда в директора подался?

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