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    Геркус – о суде с «Локомотивом»: «Вынужден говорить, как дела обстояли на самом деле. Действия нового руководства клуба не оставляют другого выбора»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о своем отношении к судебному разбирательству с московским клубом.

    – Когда клуб подал иск, я был в шоке. Хоть и был подготовлен к такому, но это стало неожиданностью. Как эти события развивались ретроспективно. Весной прошлого года у господина Кикнадзе (генеральный директор «Локомотива») в первом же интервью прозвучала фраза, что, мол, ко мне есть много вопросов, что мы должны встретиться и поговорить лично. Я сразу позвонил ему, но он не ответил. Написал ему СМС, что всегда готов к любым вопросам, готов встречаться, пояснять, прояснять, помогать.

    Любые действия с моей стороны, которые внесли бы ясность и помогут футбольному клубу, я готов совершать. Это был еще март. И до августа, до того самого письма от адвоката Андреева, никаких коммуникаций со стороны господина Кикнадзе не было. Он не ответил, не звонил, не звал, ничего. Молчание. Как в принципе и с августа до последнего времени. От «Локомотива» не было ничего: ни вопросов, ни звонков, ни текстовых сообщений.

    Я молчал до последнего времени и соблюдал все договоренности о взаимном уважении. Но теперь вынужден говорить, как дела обстояли на самом деле. Поведение и действия нового руководства «Локо» другого выбора не оставляют.

    – «Локомотив» заявил, что подал иск после того, как не дождался от вас ответов в переписке. Выходит, кто-то не прав.

    – Если выражаться корректно, это большое преувеличение. Чтобы хоть как-то легитимизировать свое поведение и объяснить, почему клуб подает в суд на бывшего руководителя, господин Кикнадзе теперь везде говорит, что клуб обратился в суд, так как я не ответил на их вопросы, и это был единственный способ получить ответы. Это неправда. Если вам пишет непонятный человек без доверенности и требует 140 миллионов в месячный срок, это не вопросы, это непрофессионализм. Не было ответов, потому что не было вопросов.

    Если даже посмотреть в суть претензий, это не вопросы, а список надуманных обвинений. Первый пункт – я платил премии себе, второй пункт – я платил премии работникам клуба, третий – я оплатил услуги компании за помощь в получении гражданства игроку и так далее. И в конце письма требование вернуть 139 миллионов рублей в течение 30 дней. Если это посчитать вопросами, то я на них не ответил, деньги не вернул. И никто бы не ответил. Там даже было непонятно, кому надо вернуть деньги, там так странно это было сформулировано. Некоему «предприятию», без названия.

    Теперь пару слов про аудит. Его не было. Это неправда. Тот документ, который «Локомотив» приложил к иску, и то, на что сейчас во всех интервью ссылается господин Кикнадзе, это не аудиторское заключение. Это консультация, это сочинение, очерк, называйте как хотите, но не аудиторское заключение. Голословные безосновательные обвинения, составленные в произвольной форме. На это нельзя ссылаться, это незаконно. За такие «заключения» нужно лишать лицензии.

    • Геркус занимал пост гендиректора «Локомотива» с лета 2016-го по декабрь 2018-го года.
    • Клуб пытается взыскать с менеджера 144,6 миллиона рублей.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1465

      Ганнибал Лектор 12 минут назад

      В его словах есть логика. И Локомотив при нем чемпионат выиграл. А при грузине рискует мимо Лиги чемпионов пролететь. Такие дела

      0
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      Рейтинг: +5156

      paracetamol 37 минут назад

      Грузин и ибрей схлестнулись в смертельной схватке. А виноватым будет Шпалыч. Вот увидите.

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      Рейтинг: +310

      RJM555 37 минут назад

      Вот еще один который хотел изгнать Палыча и где он теперь - это грузину на заметку

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