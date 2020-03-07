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  • Геркус – о суде с «Локомотивом»: «Вынужден говорить, как дела обстояли на самом деле. Действия нового руководства клуба не оставляют другого выбора»

Геркус – о суде с «Локомотивом»: «Вынужден говорить, как дела обстояли на самом деле. Действия нового руководства клуба не оставляют другого выбора»

7 марта 2020, 09:29
11

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о своем отношении к судебному разбирательству с московским клубом.

– Когда клуб подал иск, я был в шоке. Хоть и был подготовлен к такому, но это стало неожиданностью. Как эти события развивались ретроспективно. Весной прошлого года у господина Кикнадзе (генеральный директор «Локомотива») в первом же интервью прозвучала фраза, что, мол, ко мне есть много вопросов, что мы должны встретиться и поговорить лично. Я сразу позвонил ему, но он не ответил. Написал ему СМС, что всегда готов к любым вопросам, готов встречаться, пояснять, прояснять, помогать.

Любые действия с моей стороны, которые внесли бы ясность и помогут футбольному клубу, я готов совершать. Это был еще март. И до августа, до того самого письма от адвоката Андреева, никаких коммуникаций со стороны господина Кикнадзе не было. Он не ответил, не звонил, не звал, ничего. Молчание. Как в принципе и с августа до последнего времени. От «Локомотива» не было ничего: ни вопросов, ни звонков, ни текстовых сообщений.

Я молчал до последнего времени и соблюдал все договоренности о взаимном уважении. Но теперь вынужден говорить, как дела обстояли на самом деле. Поведение и действия нового руководства «Локо» другого выбора не оставляют.

– «Локомотив» заявил, что подал иск после того, как не дождался от вас ответов в переписке. Выходит, кто-то не прав.

– Если выражаться корректно, это большое преувеличение. Чтобы хоть как-то легитимизировать свое поведение и объяснить, почему клуб подает в суд на бывшего руководителя, господин Кикнадзе теперь везде говорит, что клуб обратился в суд, так как я не ответил на их вопросы, и это был единственный способ получить ответы. Это неправда. Если вам пишет непонятный человек без доверенности и требует 140 миллионов в месячный срок, это не вопросы, это непрофессионализм. Не было ответов, потому что не было вопросов.

Если даже посмотреть в суть претензий, это не вопросы, а список надуманных обвинений. Первый пункт – я платил премии себе, второй пункт – я платил премии работникам клуба, третий – я оплатил услуги компании за помощь в получении гражданства игроку и так далее. И в конце письма требование вернуть 139 миллионов рублей в течение 30 дней. Если это посчитать вопросами, то я на них не ответил, деньги не вернул. И никто бы не ответил. Там даже было непонятно, кому надо вернуть деньги, там так странно это было сформулировано. Некоему «предприятию», без названия.

Теперь пару слов про аудит. Его не было. Это неправда. Тот документ, который «Локомотив» приложил к иску, и то, на что сейчас во всех интервью ссылается господин Кикнадзе, это не аудиторское заключение. Это консультация, это сочинение, очерк, называйте как хотите, но не аудиторское заключение. Голословные безосновательные обвинения, составленные в произвольной форме. На это нельзя ссылаться, это незаконно. За такие «заключения» нужно лишать лицензии.

  • Геркус занимал пост гендиректора «Локомотива» с лета 2016-го по декабрь 2018-го года.
  • Клуб пытается взыскать с менеджера 144,6 миллиона рублей.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (11)
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RJM555
1583564512
Вот еще один который хотел изгнать Палыча и где он теперь - это грузину на заметку
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paracetamol
1583564547
Грузин и ибрей схлестнулись в смертельной схватке. А виноватым будет Шпалыч. Вот увидите.
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Ганнибал Лектор
1583566033
В его словах есть логика. И Локомотив при нем чемпионат выиграл. А при грузине рискует мимо Лиги чемпионов пролететь. Такие дела
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AHTUNGBOL
1583567627
Ещё одно доказательство, что управленцы в первую очередь думают о том, как набить карманы, а уже потом, где-то на дальнем плане о развитии команды...
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Князев
1583567722
Сцепились два деляги. Один другого стоят. Такого рода публика не должна близко подпускаться к руководству футбольными клубами. А Кикнадзе нужно срочно увольнять, пока не развалил команду.
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yorgenbarenz
1583570808
Видно,что этот гражданин не конченный негодяй,но добросовестный партнёр.Даже готов помочь Кикнадзе расследовать свои действия.И в Лондон не убежал на плоту из связанных плит пенопласта, а это говорит о том,что на счастливую старость за бугром в Локо не заработаешь за полтора года,хоть тресни.
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Бухбух
1583575213
Спрашивать нужно не с Геркуса, а с того, кто его назначил.
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titata
1583576527
грузин проиграет суд и при нем Локо будет играть хуже.
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Hektor 84
1583610880
Грузин воду мутит. Пустит поезд под откос.
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Gold of Spartak
1583622087
Геркус нормальный мужик. И дело своё знает, он профессионал. Локо при нём расцвёл - и футболистов нужных покупал, и клуб поднимал. И да, делал это за большие деньги, а как иначе? А новое руководство бестолковое. Жаль Локо.
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