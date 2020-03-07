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  • Геркус: «Работники «Локомотива» заслужили премию за чемпионство, которого не было многие годы? Кикнадзе считает, что нет»

Геркус: «Работники «Локомотива» заслужили премию за чемпионство, которого не было многие годы? Кикнадзе считает, что нет»

7 марта 2020, 10:43
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус порассуждал о претензиях в свой адрес со стороны нынешнего руководства московского клуба.

«Клуб премии платил всегда. За время моей работы мы выплатили две экстраординарные, назовем их так, дополнительные премии – за победу в Кубке и чемпионате России. Дополнительные, потому что стремимся мы к таким результатам всегда, но запланировать такие победы невозможно, и в бюджет они не закладываются.

Итак, клуб заплатил по одному окладу всем сотрудникам клуба – не футболистам, а именно персоналу – за победу в Кубке России, по два оклада за победу в чемпионате. Администрация тоже делает много для победы. Вознаграждение бэк-офису за результат команды – абсолютно нормальная мировая практика. И теперь эти деньги «Локомотив» требует вернуть меня.

И вот тут, на мой взгляд, основной вопрос: работники клуба заслужили один оклад за Кубок и два за чемпионство или нет? Вот главный вопрос. Много это или нет – получить две зарплаты за чемпионство, которого не было многие годы или нет? Господин Кикнадзе считает, что такие премии выплачивать нельзя, и я лично должен эти деньги вернуть. За всех работников, которые их получили», – сказал Геркус.

  • В 2018 году «Локомотив» стал чемпионом России впервые за 14 лет.
  • Геркус занимал пост гендиректора московского клуба с лета 2016-го по декабрь 2018-го года.
  • «Локо» пытается взыскать с менеджера 144,6 миллиона рублей.

Геркус – о суде с «Локомотивом»: «Вынужден говорить, как дела обстояли на самом деле. Действия нового руководства клуба не оставляют другого выбора»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (2)
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yorgenbarenz
1583571629
Себе премию не надо выписывать.Неэтично и вызывает вопросы.
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Бухбух
1583574529
Геркусу неплохо бы озвучить суммы премиальных и должности, которые премировались, во что не очень-то верится. Кроме того, есть так называемая 13-я и даже 14-я ЗП. Интересно, а они выплачивались все эти годы?
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