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    Геркус: «Работники «Локомотива» заслужили премию за чемпионство, которого не было многие годы? Кикнадзе считает, что нет»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус порассуждал о претензиях в свой адрес со стороны нынешнего руководства московского клуба.

    «Клуб премии платил всегда. За время моей работы мы выплатили две экстраординарные, назовем их так, дополнительные премии – за победу в Кубке и чемпионате России. Дополнительные, потому что стремимся мы к таким результатам всегда, но запланировать такие победы невозможно, и в бюджет они не закладываются.

    Итак, клуб заплатил по одному окладу всем сотрудникам клуба – не футболистам, а именно персоналу – за победу в Кубке России, по два оклада за победу в чемпионате. Администрация тоже делает много для победы. Вознаграждение бэк-офису за результат команды – абсолютно нормальная мировая практика. И теперь эти деньги «Локомотив» требует вернуть меня.

    И вот тут, на мой взгляд, основной вопрос: работники клуба заслужили один оклад за Кубок и два за чемпионство или нет? Вот главный вопрос. Много это или нет – получить две зарплаты за чемпионство, которого не было многие годы или нет? Господин Кикнадзе считает, что такие премии выплачивать нельзя, и я лично должен эти деньги вернуть. За всех работников, которые их получили», – сказал Геркус.

    • В 2018 году «Локомотив» стал чемпионом России впервые за 14 лет.
    • Геркус занимал пост гендиректора московского клуба с лета 2016-го по декабрь 2018-го года.
    • «Локо» пытается взыскать с менеджера 144,6 миллиона рублей.

    Геркус – о суде с «Локомотивом»: «Вынужден говорить, как дела обстояли на самом деле. Действия нового руководства клуба не оставляют другого выбора»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1777

      Бухбух 57 минут назад

      Геркусу неплохо бы озвучить суммы премиальных и должности, которые премировались, во что не очень-то верится. Кроме того, есть так называемая 13-я и даже 14-я ЗП. Интересно, а они выплачивались все эти годы?

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      Рейтинг: +2291

      yorgenbarenz 1 час назад

      Себе премию не надо выписывать.Неэтично и вызывает вопросы.

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