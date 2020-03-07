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  • Геркус: «Семин – стальной человек. Он очень четко очерчивает свою территорию и никого на нее не пускает»

Геркус: «Семин – стальной человек. Он очень четко очерчивает свою территорию и никого на нее не пускает»

7 марта 2020, 11:44
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о главном тренере столичной команды Юрие Семине.

– У вас было противостояние с главным тренером Юрием Семиным. Сейчас тренер, если верить СМИ, сражается за власть с Кикнадзе. Это бунтарский характер Палыча, или в «Локомотиве» нельзя работать тихо и спокойно, по-семейному?

– Он человек со своими взглядами. Хорошо представляет свою роль в клубе, очень четко очерчивает территорию и никого не пускает. И, на мой взгляд, пытается заходить на чужую. Такой взгляд у человека на профессию. И его нужно уважать за это.

– С таким тренером интереснее работать, чем с тем, кто молча соглашается на всe?

– Не могу сказать, что интереснее. Драйв в какой-то степени, это да. У меня была возможность оценить спустя время работу с Семиным. Наверное, я заводился слишком, не то что обижался, но поддавался эмоциям. Не нужно было так делать. Но когда ты с ним находишься рядом, ты не можешь не поддаваться этим эмоциям, он тебе жестко оппонирует, и ты начинаешь отвечать. У нас были тяжелые моменты в работе, согласен.

Но в целом, мы скорее больше единомышленники. У нас больше общего, чем разного, несмотря на все разногласия, прения и ругани. Мы все хотели одного – побед, успеха «Локомотиву», работали на это и получали от этого удовольствие. Это у нас общее с ним. Семин – сильная личность, я ему благодарен в итоге за всe.

– Болельщики и журналисты видят Семина на пресс-конференциях как добродушного дедушку, который иногда может поворчать.

– Абсолютно ложное впечатление. Это стальной человек, со стальной волей.

Геркус – о суде с «Локомотивом»: «Вынужден говорить, как дела обстояли на самом деле. Действия нового руководства клуба не оставляют другого выбора»

Геркус: «Работники «Локомотива» заслужили премию за чемпионство, которого не было многие годы? Кикнадзе считает, что нет»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Геркус Илья
Комментарии (2)
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AHTUNGBOL
1583583878
Люди из стали редкость для нашего времени и надо их сохранять ...
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Антибиотик
1583586510
Просто Юрий Павлович Семин всегда старался отделить спорт от коррупции. Ему важны лишь профессиональные качества каждого человека в клубе, но он со всеми готов найти общий язык, если это во благо команде. А если такие никчемные существа, как смородская и кикнадзе назначаются на столь ответственные посты, то это говорит лишь о том, что в совдире это кому-то выгодно.
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