Агент Рейс: «Веллитон хотел заработать на получении российского гражданства»

Агент Гильерме Рейс в интервью Sportbox рассказал, почему бывший форвард «Спартака» Веллитон так и не стал гражданином России.
– Веллитону хотели сделать российское гражданство?
– Предлагали. Я даже участвовал в этом предложении. Он был готов стать россиянином, но начались разные проблемы, конфликты (в том числе с Акинфеевым). Насколько помню, главная проблема была в деньгах. Веллитон хотел на этом заработать.
А вот Марио Фернандес хотел играть за Россию с тех пор, как приехал в ЦСКА. Думал, что у него нет шансов играть за Бразилию. Хотя сегодня он запросто мог бы заменить Дани Алвеса.
- Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год.
- В его активе 133 матча, 61 гол и 19 ассистов.
Источник: Sportbox