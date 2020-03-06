Агент Рейс: «Веллитон хотел заработать на получении российского гражданства»

Агент Гильерме Рейс в интервью Sportbox рассказал, почему бывший форвард «Спартака» Веллитон так и не стал гражданином России.

– Веллитону хотели сделать российское гражданство?

– Предлагали. Я даже участвовал в этом предложении. Он был готов стать россиянином, но начались разные проблемы, конфликты (в том числе с Акинфеевым). Насколько помню, главная проблема была в деньгах. Веллитон хотел на этом заработать.

А вот Марио Фернандес хотел играть за Россию с тех пор, как приехал в ЦСКА. Думал, что у него нет шансов играть за Бразилию. Хотя сегодня он запросто мог бы заменить Дани Алвеса.