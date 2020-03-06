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Агент Рейс: «Веллитон хотел заработать на получении российского гражданства»

6 марта 2020, 14:50
6

Агент Гильерме Рейс в интервью Sportbox рассказал, почему бывший форвард «Спартака» Веллитон так и не стал гражданином России.

– Веллитону хотели сделать российское гражданство?

– Предлагали. Я даже участвовал в этом предложении. Он был готов стать россиянином, но начались разные проблемы, конфликты (в том числе с Акинфеевым). Насколько помню, главная проблема была в деньгах. Веллитон хотел на этом заработать.

А вот Марио Фернандес хотел играть за Россию с тех пор, как приехал в ЦСКА. Думал, что у него нет шансов играть за Бразилию. Хотя сегодня он запросто мог бы заменить Дани Алвеса.

  • Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год.
  • В его активе 133 матча, 61 гол и 19 ассистов.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Спартак Веллитон
Комментарии (6)
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oyabun
1583502690
Между прочим дважды был лучшим бомбардиром ЧР. А его связка с Алексом была очень полезной и результативной для Спартака.
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vka1970
1583506541
Во как. Всё скрытое со временем становится ясным.
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paracetamol
1583565322
Дани Алвес незаменим!
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