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    Агент Рейс: «Веллитон хотел заработать на получении российского гражданства»

    Агент Гильерме Рейс в интервью Sportbox рассказал, почему бывший форвард «Спартака» Веллитон так и не стал гражданином России.

    – Веллитону хотели сделать российское гражданство?

    – Предлагали. Я даже участвовал в этом предложении. Он был готов стать россиянином, но начались разные проблемы, конфликты (в том числе с Акинфеевым). Насколько помню, главная проблема была в деньгах. Веллитон хотел на этом заработать.

    А вот Марио Фернандес хотел играть за Россию с тех пор, как приехал в ЦСКА. Думал, что у него нет шансов играть за Бразилию. Хотя сегодня он запросто мог бы заменить Дани Алвеса.

    • Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год.
    • В его активе 133 матча, 61 гол и 19 ассистов.

    Источник: Sportbox

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1907

      Борат 1 час назад

      До сих пор стыдно за эту рылу!!!
      Гыгы

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