Холанд: «Игра Месси и Неймара – фантастика. Одни из лучших в истории футбола»

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд оценил игру форвардов Лионеля Месси и Неймара. Норвежец считает их лучшими.
«Игра Неймара и Месси – это фантастика. Одни из лучших в истории футбола. Один из моих кумиров – Мичу. Он фантастически выступал за «Суонси». Мне нравится смотреть за игрой форвардов», – цитирует Холанда Mundo Deportivo.
- «Боруссия» купила норвежца зимой за 20 миллионов евро у «Зальцбурга».
- Контракт Холанда действует до 2024 года.
- Текущий сезон Лиги чемпионов – дебютный для игрока.
Источник: Mundo Deportivo