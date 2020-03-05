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    Холанд: «Игра Месси и Неймара – фантастика. Одни из лучших в истории футбола»

    Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд оценил игру форвардов Лионеля Месси и Неймара. Норвежец считает их лучшими.

    «Игра Неймара и Месси – это фантастика. Одни из лучших в истории футбола. Один из моих кумиров – Мичу. Он фантастически выступал за «Суонси». Мне нравится смотреть за игрой форвардов», – цитирует Холанда Mundo Deportivo.

    • «Боруссия» купила норвежца зимой за 20 миллионов евро у «Зальцбурга».
    • Контракт Холанда действует до 2024 года.
    • Текущий сезон Лиги чемпионов – дебютный для игрока.

    Источник: Mundo Deportivo

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