Холанд: «Игра Месси и Неймара – фантастика. Одни из лучших в истории футбола»

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд оценил игру форвардов Лионеля Месси и Неймара. Норвежец считает их лучшими.

«Игра Неймара и Месси – это фантастика. Одни из лучших в истории футбола. Один из моих кумиров – Мичу. Он фантастически выступал за «Суонси». Мне нравится смотреть за игрой форвардов», – цитирует Холанда Mundo Deportivo.