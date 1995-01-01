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    «Урал»: «Обратимся в РФС по вопросу компенсации затрат, которые понесли болельщики, поехавшие в Ярославль»

    «Урал» сделал объявление для болельщиков команды, которые отправились в Ярославль на кубковый матч с «Шинником».

    «Уважаемые болельщики! Футбольный клуб «Урал» просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации с переносом матча против «Шинника», которая случилась не по вине нашего клуба. ФК «Урал» собирается обратиться в РФС и другие инстанции по вопросу компенсации затрат, которые понесли болельщики «Урала», отправившиеся в Ярославль поддержать нашу команду.

    Впрочем, при любом решении, ФК «Урал» поддержит своих болельщиков, которые зря отправились в Ярославль, и предложит поклонникам команды различные способы компенсации этой неудачной поездки, вплоть до бесплатного трансфера на другие выездные игры. Подробная информация на этот счет появится позже», – сообщается на сайте клуба.

    • Матч 1/4 финала должен был пройти в среду на стадионе «Шинник» в 18:30 мск.

    «Урал» показал газон с ямами на стадионе «Шинника» перед матчем 1/4 финала Кубка России

    Матч «Шинник» – «Урал» перенесен из-за проблем с газоном за четыре часа до начала

    Источник: Официальный сайт «Урала»

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