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  • «Урал»: «Обратимся в РФС по вопросу компенсации затрат, которые понесли болельщики, поехавшие в Ярославль»

«Урал»: «Обратимся в РФС по вопросу компенсации затрат, которые понесли болельщики, поехавшие в Ярославль»

4 марта 2020, 17:37

«Урал» сделал объявление для болельщиков команды, которые отправились в Ярославль на кубковый матч с «Шинником».

«Уважаемые болельщики! Футбольный клуб «Урал» просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации с переносом матча против «Шинника», которая случилась не по вине нашего клуба. ФК «Урал» собирается обратиться в РФС и другие инстанции по вопросу компенсации затрат, которые понесли болельщики «Урала», отправившиеся в Ярославль поддержать нашу команду.

Впрочем, при любом решении, ФК «Урал» поддержит своих болельщиков, которые зря отправились в Ярославль, и предложит поклонникам команды различные способы компенсации этой неудачной поездки, вплоть до бесплатного трансфера на другие выездные игры. Подробная информация на этот счет появится позже», – сообщается на сайте клуба.

  • Матч 1/4 финала должен был пройти в среду на стадионе «Шинник» в 18:30 мск.

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Источник: Официальный сайт «Урала»
Россия. Кубок Урал Шинник
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