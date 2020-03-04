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Куман: «Мне позвонили из «Барселоны» несколько недель назад»

4 марта 2020, 08:18

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман признался, что получал предложение «Барселоны» возглавить клуб.

«Мне позвонили из «Барселоны» несколько недель назад. Я отказал им, потому что работаю со сборной Голландии. Это был неподходящий момент, чтобы уйти», – заявил специалист.

  • В контракте Рональда со сборной Голландии есть пункт, позволяющий уйти с поста, если он получит предложение от «Барселоны».
  • Куман выступал за каталонский клуб с 1989 по 1995 год.
  • С 1998 по 2000 год голландец работал в тренерском штабе «Барселоны» в качестве ассистента.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Нидерланды Куман Рональд
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