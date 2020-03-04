Куман: «Мне позвонили из «Барселоны» несколько недель назад»

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман признался, что получал предложение «Барселоны» возглавить клуб.

«Мне позвонили из «Барселоны» несколько недель назад. Я отказал им, потому что работаю со сборной Голландии. Это был неподходящий момент, чтобы уйти», – заявил специалист.