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    Куман: «Мне позвонили из «Барселоны» несколько недель назад»

    Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман признался, что получал предложение «Барселоны» возглавить клуб.

    «Мне позвонили из «Барселоны» несколько недель назад. Я отказал им, потому что работаю со сборной Голландии. Это был неподходящий момент, чтобы уйти», – заявил специалист.

    • В контракте Рональда со сборной Голландии есть пункт, позволяющий уйти с поста, если он получит предложение от «Барселоны».
    • Куман выступал за каталонский клуб с 1989 по 1995 год.
    • С 1998 по 2000 год голландец работал в тренерском штабе «Барселоны» в качестве ассистента.

    Источник: Marca

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