Чемпионат Швейцарии приостановлен из-за коронавируса

20 клубов двух высших дивизионов Швейцарии приняли решение приостановить чемпионат как минимум до 15 марта.
Эту дату выбрали в связи с указом правительства страны о запрете до середины месяца всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 1000 человек.
Причина – распространение эпидемии коронавируса.
Проводить матчи швейцарской суперлиги без зрителей клубы отказались по экономическим соображениям.
- По итогам 23 туров лидерство в чемпионате делят «Санкт-Галлен» и «Янг Бойз».
- В мире зафиксировано около 90 тысяч заболевших коронавирусом, из них около трех тысяч скончались.
Все матчи азиатской Лиги чемпионов перенесены из-за коронавируса
Источник: Сайт швейцарской суперлиги