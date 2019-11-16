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    Чемпионат Швейцарии приостановлен из-за коронавируса

    20 клубов двух высших дивизионов Швейцарии приняли решение приостановить чемпионат как минимум до 15 марта.

    Эту дату выбрали в связи с указом правительства страны о запрете до середины месяца всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 1000 человек.

    Причина – распространение эпидемии коронавируса.

    Проводить матчи швейцарской суперлиги без зрителей клубы отказались по экономическим соображениям.

    • По итогам 23 туров лидерство в чемпионате делят «Санкт-Галлен» и «Янг Бойз».
    • В мире зафиксировано около 90 тысяч заболевших коронавирусом, из них около трех тысяч скончались.

    Все матчи азиатской Лиги чемпионов перенесены из-за коронавируса

    Источник: Сайт швейцарской суперлиги

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