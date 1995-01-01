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    Сотрудник РФС, у которого нашли коронавирус, выступил с обращением

    Футболист любительского клуба «Мегамужики» и сотрудник РФС Давид Беров опубликовал пост в инстаграме, в котором прокомментировал ситуацию последних дней. Ранее сообщалось, что Беров заразился коронавирусом.

    «Друзья, всем привет! Я очень устал от всего того, что говорят обо мне в СМИ и не только, поэтому хочу сказать, как все было у меня лично.

    1. Меня положили в общую палату. Да, там было много разных людей. Я не знаю, плохо это или хорошо, заразился я там, в Италии и вообще заразился ли.

    2. Я контактировал только с несколькими членами моей семьи. Все они уже на карантине в больницах. У них нет и не было ни одного симптома болезни. Их первичные анализы показали отрицательный результат.

    3. То, как происходит доставка на карантин, вызывает большие вопросы. Моим родным сначала звонили и говорили, что возьмут анализы на дому. Приезжали, говорили, что у меня положительная реакция, хотя это неправда, такой информации не было. Заставляли с полицией проехать до инфекционной больницы и закрывали в палате. При этом отчетливо был виден конфликт между сотрудниками Роспотребнадзора и врачами больницы. Врачи не смеют принимать решения, идущие вразрез со спущенными сверху Роспотребнадзором нормативами.

    4. Условия в больнице хорошие. Персонал — идеальный. Очень сочувствующий.

    5. Видео, в котором я показываю средний палец и говорю не очень нормальные слова про китайцев. Я бы, конечно, не хотел, чтобы оно попало в сеть, но оно попало, что тут скажешь. Я говорю тупые вещи, глупо шучу. Прошу прощения у всех, кого задел. Я это сделал в порыве радости от отрицательного результата второго теста и был уверен, что наглым образом СМИ не украдут это видео.

    6. Я не футболист и не футбольный тренер. Я просто играю в лучшем любительском футбольном клубе на Руси «Мегамужики».

    Я до сих пор не получил протокол, подтверждающий положительный тест, от главного врача больницы! Она сама его ждет, поэтому я не верю всему, что пишут про меня в интернете! Если у меня на руках будет этот документ, я его сфотографирую и покажу! Я не хочу скрывать ни от кого свои результаты болезни или их отсутствие. Очень неприятно получать слова угрозы в разных пабликах, соцсетях и прочем. Уверен, любому из вас, оказавшемуся в такой ситуации, было бы неприятно. Спасибо», — написал Беров.

    Baza: Роспотребнадзор подтвердил, что у сотрудника РФС заражение коронавирусом

    Источник: Инстаграм Давида Берова

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2390

      erma 17 минут назад

      Я вспомнил кадр из фильма "Хищник", когда Арнольд спрашивает индейца как он относится к тому, что происходит с ними в джунглях. А тот говорит: "Там что-то есть и это не человек. Мы все здесь умрем."

      0
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      Рейтинг: +2390

      erma 21 минуту назад

      Люди, пишущие угрозы - просто дауны. Хреновая ситуация может возникнуть с кем угодно, вопрос в том как мы к этому относимся и что делаем.

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      Рейтинг: +7

      kulikov.sma 23 минуты назад


      Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь! ---- https://shorturl.ca/poyas

      -1
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      Рейтинг: +23098

      gol_kak_sokol 37 минут назад

      Чиновники принимают меры по нераспространению инфекции, которая убивает на порядок меньше больных (и то, в основном, в возрасте после 60 лет) по сравнению с обычным гриппом, закрывая стадионы, школы, транспорт, границы заводы. То есть гробят экономику. Это напоминает совковую борьбу за мир : Будет война ? Нет войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется.

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      Рейтинг: +3969

      TOL47 > gol_kak_sokol 4 минуты назад

      последние вирусы были бизнесом, будем наблюдать может и этот таким окажется, что очень даже хорошо для нас.

      0
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      Рейтинг: +37756

      portero 1 час назад

      Надеемся что всё же коронавирус не так страшен как раздувают СМИ , будем применять антисептик, главное меру знать когда остановиться.

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      Рейтинг: +54

      murealbest 1 час назад

      Дай Бог здоровья !

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      Рейтинг: +2670

      +50/-50 1 час назад

      Выздоравливай и не пей холодное пиво.

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      Рейтинг: +1263

      alarm 1 час назад

      только что: "Сергей Собянин заявил, что 24 человека госпитализированы и ещё 83 находятся на карантине после контактов с заболевшим коронавирусом в Москве." © mash

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      Рейтинг: +374

      NEONFOL > alarm 27 минут назад

      мы все умрём))) надо срочно брать ипотеки

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