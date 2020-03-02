Сотрудник РФС, у которого нашли коронавирус, выступил с обращением

Футболист любительского клуба «Мегамужики» и сотрудник РФС Давид Беров опубликовал пост в инстаграме, в котором прокомментировал ситуацию последних дней. Ранее сообщалось, что Беров заразился коронавирусом.

«Друзья, всем привет! Я очень устал от всего того, что говорят обо мне в СМИ и не только, поэтому хочу сказать, как все было у меня лично.

1. Меня положили в общую палату. Да, там было много разных людей. Я не знаю, плохо это или хорошо, заразился я там, в Италии и вообще заразился ли.

2. Я контактировал только с несколькими членами моей семьи. Все они уже на карантине в больницах. У них нет и не было ни одного симптома болезни. Их первичные анализы показали отрицательный результат.

3. То, как происходит доставка на карантин, вызывает большие вопросы. Моим родным сначала звонили и говорили, что возьмут анализы на дому. Приезжали, говорили, что у меня положительная реакция, хотя это неправда, такой информации не было. Заставляли с полицией проехать до инфекционной больницы и закрывали в палате. При этом отчетливо был виден конфликт между сотрудниками Роспотребнадзора и врачами больницы. Врачи не смеют принимать решения, идущие вразрез со спущенными сверху Роспотребнадзором нормативами.

4. Условия в больнице хорошие. Персонал — идеальный. Очень сочувствующий.

5. Видео, в котором я показываю средний палец и говорю не очень нормальные слова про китайцев. Я бы, конечно, не хотел, чтобы оно попало в сеть, но оно попало, что тут скажешь. Я говорю тупые вещи, глупо шучу. Прошу прощения у всех, кого задел. Я это сделал в порыве радости от отрицательного результата второго теста и был уверен, что наглым образом СМИ не украдут это видео.

6. Я не футболист и не футбольный тренер. Я просто играю в лучшем любительском футбольном клубе на Руси «Мегамужики».

Я до сих пор не получил протокол, подтверждающий положительный тест, от главного врача больницы! Она сама его ждет, поэтому я не верю всему, что пишут про меня в интернете! Если у меня на руках будет этот документ, я его сфотографирую и покажу! Я не хочу скрывать ни от кого свои результаты болезни или их отсутствие. Очень неприятно получать слова угрозы в разных пабликах, соцсетях и прочем. Уверен, любому из вас, оказавшемуся в такой ситуации, было бы неприятно. Спасибо», — написал Беров.

Baza: Роспотребнадзор подтвердил, что у сотрудника РФС заражение коронавирусом