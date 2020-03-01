Baza: Роспотребнадзор подтвердил, что у сотрудника РФС заражение коронавирусом

Футболист команды ЛФЛ «Мегамужики» Давид Беров заразился коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Заболевание у Берова, который также является сотрудником РФС, подтвердил Роспотребнадзор.

Процедура подтверждения коронавируса проходит в три этапа: на первом подтверждение дают врачи-инфекционисты, на втором – специалисты Роспотребнадзора, на третьем – организация «Вектор». Сейчас диагноз Берова получил два одобрения.

Теперь анализы Берова направлены в «Вектор».

В российской ЛФЛ перенесли матчи из-за коронавируса