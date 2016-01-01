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    Baza: Роспотребнадзор подтвердил, что у сотрудника РФС заражение коронавирусом

    Футболист команды ЛФЛ «Мегамужики» Давид Беров заразился коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

    Заболевание у Берова, который также является сотрудником РФС, подтвердил Роспотребнадзор.

    Процедура подтверждения коронавируса проходит в три этапа: на первом подтверждение дают врачи-инфекционисты, на втором – специалисты Роспотребнадзора, на третьем – организация «Вектор». Сейчас диагноз Берова получил два одобрения.

    Теперь анализы Берова направлены в «Вектор».

    В российской ЛФЛ перенесли матчи из-за коронавируса

    Источник: Телеграм-канал Baza

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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: -68

      Фанат Рубина 37 минут назад

      А можно его за слать в офис главный РФС в кабинеты к товарищам Дюкову и Прядкину.. Газпром лично к миллеру в кабинет... Ну и в кремль к путину, медведеву, да бл*** ко всем там уе*****????

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1245

      alarm 42 минуты назад

      "Футболист команды ЛФЛ"

      так бы и писали, что спартак

      5
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      ...
      Рейтинг: +290

      FROL001 > alarm 40 минут назад

      Не путайте коллега со свинячим гриппом.

      4
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