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Baza: Роспотребнадзор подтвердил, что у сотрудника РФС заражение коронавирусом

1 марта 2020, 20:12
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Футболист команды ЛФЛ «Мегамужики» Давид Беров заразился коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Заболевание у Берова, который также является сотрудником РФС, подтвердил Роспотребнадзор.

Процедура подтверждения коронавируса проходит в три этапа: на первом подтверждение дают врачи-инфекционисты, на втором – специалисты Роспотребнадзора, на третьем – организация «Вектор». Сейчас диагноз Берова получил два одобрения.

Теперь анализы Берова направлены в «Вектор».

В российской ЛФЛ перенесли матчи из-за коронавируса

Источник: Телеграм-канал Baza
Россия. Премьер-лига Россия
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