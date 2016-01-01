Baza: Роспотребнадзор подтвердил, что у сотрудника РФС заражение коронавирусом

А можно его за слать в офис главный РФС в кабинеты к товарищам Дюкову и Прядкину.. Газпром лично к миллеру в кабинет... Ну и в кремль к путину, медведеву, да бл*** ко всем там уе*****????
Футболист команды ЛФЛ «Мегамужики» Давид Беров заразился коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Заболевание у Берова, который также является сотрудником РФС, подтвердил Роспотребнадзор.
Процедура подтверждения коронавируса проходит в три этапа: на первом подтверждение дают врачи-инфекционисты, на втором – специалисты Роспотребнадзора, на третьем – организация «Вектор». Сейчас диагноз Берова получил два одобрения.
Теперь анализы Берова направлены в «Вектор».
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