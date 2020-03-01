В российской ЛФЛ перенесли матчи из-за коронавируса

Отменять матчи ввиду коронавируса начали и в России. Речь идет о Любительской футбольной лиге.

«Вот вы думаете, что из-за вируса матчи переносят только в Италии? Нет. Тема дошла и до России. Пока, правда, только в ЛФЛ, но это не предел.

Одна из команд предупредила лигу, что ее игрок лежат в карантине после поездки в Италию. С анализами там не все чисто, так что лучше не играть.

Кстати, инфекционки заполнены, а людей сейчас реально забирают чуть ли не с полицией, как в Ухане. Так что паника где-то рядом», – сообщил журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров.