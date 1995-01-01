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    В российской ЛФЛ перенесли матчи из-за коронавируса

    Отменять матчи ввиду коронавируса начали и в России. Речь идет о Любительской футбольной лиге.

    «Вот вы думаете, что из-за вируса матчи переносят только в Италии? Нет. Тема дошла и до России. Пока, правда, только в ЛФЛ, но это не предел.

    Одна из команд предупредила лигу, что ее игрок лежат в карантине после поездки в Италию. С анализами там не все чисто, так что лучше не играть.

    Кстати, инфекционки заполнены, а людей сейчас реально забирают чуть ли не с полицией, как в Ухане. Так что паника где-то рядом», – сообщил журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

    • В Италии из-за коронавируса перенесли матч «Ювентус»«Интер».
    • Эпидемия коронавируса вспыхнула в Китае и распространилась по другим странам.
    • Зарегистрировано более 2000 смертей людей, связанных с коронавирусом.

    Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова

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