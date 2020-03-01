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В российской ЛФЛ перенесли матчи из-за коронавируса

1 марта 2020, 14:47

Отменять матчи ввиду коронавируса начали и в России. Речь идет о Любительской футбольной лиге.

«Вот вы думаете, что из-за вируса матчи переносят только в Италии? Нет. Тема дошла и до России. Пока, правда, только в ЛФЛ, но это не предел.

Одна из команд предупредила лигу, что ее игрок лежат в карантине после поездки в Италию. С анализами там не все чисто, так что лучше не играть.

Кстати, инфекционки заполнены, а людей сейчас реально забирают чуть ли не с полицией, как в Ухане. Так что паника где-то рядом», – сообщил журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

  • В Италии из-за коронавируса перенесли матч «Ювентус»«Интер».
  • Эпидемия коронавируса вспыхнула в Китае и распространилась по другим странам.
  • Зарегистрировано более 2000 смертей людей, связанных с коронавирусом.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Россия. Премьер-лига
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