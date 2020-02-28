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  • Слуцкий: «Если Моуринью придет в нашу госшколу, ему скажут: «Ты кто? У тебя низкий разряд, дадим тебе малышей»

Слуцкий: «Если Моуринью придет в нашу госшколу, ему скажут: «Ты кто? У тебя низкий разряд, дадим тебе малышей»

28 февраля 2020, 17:20
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о проблемах подготовки футболистов в России.

«Государство выделяет огромные средства на развитие футбола. У нас, если мне не изменяет память, каждый год около восьми тысяч выпускников футбольных академий в стране.

Но как это работает? Условно, есть государственная программа по развитию футболистов. Но те стандарты, которые приняты, не то что футболиста не позволят подготовить, они даже не позволят подготовить человека, который хотя бы иногда попадает по мячу. Из-за того, что в программах развития футбола есть нестыковки.

Выделяется куча денег, дети занимаются. Но система работы в этих школах неэффективна, непрофессиональна и не позволяет тебе расти. Огромные деньги выкидываются в трубу. Я говорю не про инфраструктуру, а про все методические материалы.

Я не знаю, кто писал эту систему подготовки молодых игроков. Например, в государственных школах тренеров оценивают по системе квалификации. Там есть 20-й разряд, 21-й и так далее. То есть, если я с лицензией Pro пойду завтра в государственную школу, то у меня будет самый низкий разряд, как у самого начинающего тренера. И я буду получать две копейки.

Но если человек, например, даже с самым высоким разрядом решит пойти в профессиональную школу, где есть требование РФС, есть лицензирование, то тебя не примут без лицензии. В условную академию «Рубина» тренера без лицензии не возьмут. А в нашу общегосударственную не возьмут без разряда. Они не сочетаются между собой. Даже здесь уже идет нестыковка.

То есть, если Жозе Моуринью придет в нашу госшколу, ему скажут: «Ты кто? У тебя низкий разряд, мы тебе дадим малышей». Вот вам конкретный пример того, как это происходит. И так везде», – сказал Слуцкий.

Слуцкий: «Есть то, что мне не нравится в нашей стране. С огромным удовольствием попробовал бы искоренить коррупцию»

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид Моуринью Жозе
Комментарии (4)
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giluxa1963
1582901974
ну правильно а как воровать
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Psih86
1582910719
Всё сделано специально так, чтобы у нас в стране были одни бараны и естественно не было хороших спортсменов. Сделано все так чтобы люди думали только о деньгах, а не о спорте, результате итд. Так везде не только в футболе.
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koli4ka
1582919289
Леонид Викторович,голландские грибы очень живучи...но Моуриньё их не ел.
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Кузьмич на трибуне
1582920049
До большого футбола доходят не те кто хорошо играл, а чьи родители хорошо заносили в кассу тренера. К сожалению убито не одно поколение хороших-перспективных мальчишек.
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