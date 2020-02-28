Слуцкий: «Если Моуринью придет в нашу госшколу, ему скажут: «Ты кто? У тебя низкий разряд, дадим тебе малышей»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о проблемах подготовки футболистов в России.

«Государство выделяет огромные средства на развитие футбола. У нас, если мне не изменяет память, каждый год около восьми тысяч выпускников футбольных академий в стране.

Но как это работает? Условно, есть государственная программа по развитию футболистов. Но те стандарты, которые приняты, не то что футболиста не позволят подготовить, они даже не позволят подготовить человека, который хотя бы иногда попадает по мячу. Из-за того, что в программах развития футбола есть нестыковки.

Выделяется куча денег, дети занимаются. Но система работы в этих школах неэффективна, непрофессиональна и не позволяет тебе расти. Огромные деньги выкидываются в трубу. Я говорю не про инфраструктуру, а про все методические материалы.

Я не знаю, кто писал эту систему подготовки молодых игроков. Например, в государственных школах тренеров оценивают по системе квалификации. Там есть 20-й разряд, 21-й и так далее. То есть, если я с лицензией Pro пойду завтра в государственную школу, то у меня будет самый низкий разряд, как у самого начинающего тренера. И я буду получать две копейки.

Но если человек, например, даже с самым высоким разрядом решит пойти в профессиональную школу, где есть требование РФС, есть лицензирование, то тебя не примут без лицензии. В условную академию «Рубина» тренера без лицензии не возьмут. А в нашу общегосударственную не возьмут без разряда. Они не сочетаются между собой. Даже здесь уже идет нестыковка.

То есть, если Жозе Моуринью придет в нашу госшколу, ему скажут: «Ты кто? У тебя низкий разряд, мы тебе дадим малышей». Вот вам конкретный пример того, как это происходит. И так везде», – сказал Слуцкий.

Слуцкий: «Есть то, что мне не нравится в нашей стране. С огромным удовольствием попробовал бы искоренить коррупцию»