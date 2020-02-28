Ари: «Благодаря Путину Россия крепнет и выглядит сильной державой. Многие страны нас боятся»

Нападающий сборной России и «Краснодара» Ари оценил работу президента РФ Владимира Путина.

— Вы называли Путина охренительным президентом и были готовы голосовать за него на выборах. Последнее, чем он восхитил?

— Россия проходит через много трудностей: теракты, разрыв отношений с Турцией, конфликт с Украиной. И мне очень близко, как Путин в этих ситуациях ставит себя. Благодаря ему Россия крепнет и выглядит для всех сильной державой. Многие страны нас боятся, потому что мы знаем себе цену и не даем слабину.

И я по-настоящему горжусь, как идет на лад положение дел с расизмом. Меня постоянно спрашивают об этом в Бразилии, и я каждый раз повторяю, что все лучше, чем прежде. Как первый темнокожий футболист сборной России могу об этом судить. Даже на родине я могу встретить проявления расизма, а здесь — все реже и реже.

Люблю Россию и бесконечно признателен, как меня здесь приняли. Не устану говорить о своем восхищении вашей страной.

— Что бы вы как политик поменяли в России и в Бразилии?

— На родине я бы сделал больше рабочих мест. А российскую политику оставил бы Путину, – сказал Ари.