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    Ари: «Благодаря Путину Россия крепнет и выглядит сильной державой. Многие страны нас боятся»

    Нападающий сборной России и «Краснодара» Ари оценил работу президента РФ Владимира Путина.

    — Вы называли Путина охренительным президентом и были готовы голосовать за него на выборах. Последнее, чем он восхитил?

    — Россия проходит через много трудностей: теракты, разрыв отношений с Турцией, конфликт с Украиной. И мне очень близко, как Путин в этих ситуациях ставит себя. Благодаря ему Россия крепнет и выглядит для всех сильной державой. Многие страны нас боятся, потому что мы знаем себе цену и не даем слабину.

    И я по-настоящему горжусь, как идет на лад положение дел с расизмом. Меня постоянно спрашивают об этом в Бразилии, и я каждый раз повторяю, что все лучше, чем прежде. Как первый темнокожий футболист сборной России могу об этом судить. Даже на родине я могу встретить проявления расизма, а здесь — все реже и реже.

    Люблю Россию и бесконечно признателен, как меня здесь приняли. Не устану говорить о своем восхищении вашей страной.

    — Что бы вы как политик поменяли в России и в Бразилии?

    — На родине я бы сделал больше рабочих мест. А российскую политику оставил бы Путину, – сказал Ари.

    • 34-летний нападающий выступает в России с 2010 года.
    • Сначала он играл за «Спартак», а в 2013 году присоединился к «Краснодару».
    • С февраля 2017-го по май 2018-го года бразилец был в аренде в «Локомотиве».
    • Ари получил российский паспорт в июле 2018 года.

    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1065

      Джой 1 минуту назад

      Давай досвидания

      0
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      Рейтинг: -81

      Фанат Рубина 5 минут назад

      видимо ему по рекомендовали при получении паспорта лизать путэну чаще в интервью..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2313

      Томик 9 минут назад

      Одна ошибка в тексте. Надо не стесняться говорить уже "нашей страной". Кто бы как к этому не относился.

      0
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      Рейтинг: -5

      American-Patriot 10 минут назад

      Еще один маразматик.

      0
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      Рейтинг: +3041

      Путник 13 12 минут назад

      Какой же он идиот..для таких долбанутых любителей Путина и его шайки главное чтобы все боялись. Почему не боятся Финляндию , Швецию , Норвегию , Швейцарию , Канаду ..но жители этих стран имеют высокий уровень жизни и все считаются с этими странами без ракет , ядерного оружия и диктатора - вора.

      2
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      Рейтинг: +57

      Жорик секс обжорик 21 минуту назад

      ща местные диванные политики налелят, ну или хохло укры... и об*рут

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