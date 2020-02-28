Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ари: «Благодаря Путину Россия крепнет и выглядит сильной державой. Многие страны нас боятся»

Ари: «Благодаря Путину Россия крепнет и выглядит сильной державой. Многие страны нас боятся»

28 февраля 2020, 16:23
56

Нападающий сборной России и «Краснодара» Ари оценил работу президента РФ Владимира Путина.

— Вы называли Путина охренительным президентом и были готовы голосовать за него на выборах. Последнее, чем он восхитил?

— Россия проходит через много трудностей: теракты, разрыв отношений с Турцией, конфликт с Украиной. И мне очень близко, как Путин в этих ситуациях ставит себя. Благодаря ему Россия крепнет и выглядит для всех сильной державой. Многие страны нас боятся, потому что мы знаем себе цену и не даем слабину.

И я по-настоящему горжусь, как идет на лад положение дел с расизмом. Меня постоянно спрашивают об этом в Бразилии, и я каждый раз повторяю, что все лучше, чем прежде. Как первый темнокожий футболист сборной России могу об этом судить. Даже на родине я могу встретить проявления расизма, а здесь — все реже и реже.

Люблю Россию и бесконечно признателен, как меня здесь приняли. Не устану говорить о своем восхищении вашей страной.

— Что бы вы как политик поменяли в России и в Бразилии?

— На родине я бы сделал больше рабочих мест. А российскую политику оставил бы Путину, – сказал Ари.

  • 34-летний нападающий выступает в России с 2010 года.
  • Сначала он играл за «Спартак», а в 2013 году присоединился к «Краснодару».
  • С февраля 2017-го по май 2018-го года бразилец был в аренде в «Локомотиве».
  • Ари получил российский паспорт в июле 2018 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Ари Путин Владимир
Комментарии (56)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Путник 13
1582896984
Какой же он идиот..для таких долбанутых любителей Путина и его шайки главное чтобы все боялись. Почему не боятся Финляндию , Швецию , Норвегию , Швейцарию , Канаду ..но жители этих стран имеют высокий уровень жизни и все считаются с этими странами без ракет , ядерного оружия и диктатора - вора.
Ответить
Danish Dynamite
1582898125
Ну правильно, с твоей колокольни кукарекать легко, когда всё готовое на блюдечке поднесли в ущерб настоящим россиянам. Ты поживи в глубинке простым человеком! Северную Корею тоже боятся. Клоун и дармоед, убирайся в свою Бразилию.
Ответить
IVANRUS777
1582898695
В ружье́ и в Сирию этого патриота. Пусть там свою любовь Путлеру доказывает.
Ответить
Черкизовский Кот
1582898793
Лопату блинов этому патриоту!
Ответить
АЛЕКС 58
1582899458
Жопу лизать умеет лучше,чем играть! Бразильский Тарасов.
Ответить
vladimir-7
1582900336
Ари: " Многие страны нас боятся". Кого это нас? Бразилию?
Ответить
guron88
1582901303
Много ли ты, Ари, о России знаешь? Много ли ты повидал из окна клубного автобуса? Болтать - не мешки ворочать...
Ответить
MaxRnD
1582901412
А уж как будущие пенсионеры (во всяком случае мужики) теперь его боятся, ибо всякая надежда дожить до пенсии оказалась умножена на ноль
Ответить
3a zenit
1582902265
хорошо сказал,молодец.
Ответить
Plyash
1582908905
Лучше бы нас уважали,а не боялись.Толку больше бы было.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+