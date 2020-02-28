«Мы вам возьмем билет, вы домой поедете?» Маминов рассказал об увольнении пьяным боссом «Актобе»

Бывший главный тренер «Актобе» Владимир Маминов рассказал, как его увольняли из казахстанского клуба.

«У меня было много вопросов к [председателю правления «Актобе»] Смагулову, и все ждали его приезда. На вторые сборы он приехал не 12 февраля, как обещал, а 15-го. Когда наконец прилетел в Турцию, два дня не появлялся в расположении команды. Футбольный мир тесен, и мне потом рассказали: ваш генеральный директор пребывает в необычном состоянии, очень «хорошем». На эти же два дня пропал и новоиспечeнный начальник команды. Нам о спаррингах договариваться, а его нет на рабочем месте.

Позже Смагулова заметили в отеле, в котором жил Лукаш Подольски. Там же жили знакомые Горана Вельковича [бывший генеральный менеджер «Актобе»], и они рассказали, что Смагулов в неадекватном состоянии настойчиво пытался сфоткаться с Подольски. Тот несколько раз отправлял его куда подальше, а однажды чуть не оттолкнул. Но всe получилось. Он потом сам сообщил: вот, с Лукашем сфотографировался.

17 февраля в 7:30 утра раздался стук в мою дверь. Открываю – никого. Выглядываю в коридор и вижу, как около лифта на низком старте стоит пропавший начальник команды. «Там приехал генеральный директор», — сказал и убежал. Я быстро оделся, спускаюсь в лобби, а там Смагулов с сильнейшим амбре заявляет мне: «Горан принял решение вас уволить».

Удивляюсь и достаю телефон, чтобы позвонить Горану, а Смагулов останавливает: «Нет-нет, не надо ему звонить. Давайте вдвоем поговорим». Хорошо. Он опустил голову, молчит. Потом начал что-то бормотать. Я его прямо спросил: «Так чье это решение?» «Ну…мы…тоже посовещались…» — начал затягивать. Я снова: «Меня увольняют или что? Хочу четкого понимания». И он: «Давайте поговорим… давайте мы вам…возьмем билет…вы домой поедете?» Смотрю на него и думаю, он серьезно или прикалывается.

После небольшой паузы продолжает: «Ну, вот… футболисты говорят, что их не устраивает… тренировочный процесс». «Чем?» — говорю. Он молчит. Пытаюсь узнать, по каким критериям он отбирал футболистов, которые приезжают на сбор. Опять тишина. Потом выдает: «Ну что вы – критерии, критерии… Вы думаете, что я не разбираюсь в футболе? Я посмотрел последний матч. Вы все правым флангом да правым флангом, а у вас не получается! Поэтому приедет тренер, который будет отрабатывать игру на левом фланге», — сказал Маминов.

Маминов возглавил «Актобе» в январе.

По итогам прошлого сезона команда вылетела из высшего дивизиона.

45-летний специалист с 2009 по 2011 год работал в тренерском штабе «Локомотива».

«Актобе» уволил Маминова после первого сбора