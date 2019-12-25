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    «Актобе» уволил Маминова после первого сбора

    Главный тренер «Актобе» Владимир Маминов покинул занимаемый пост.

    «После первого сбора ситуация в команде сложилась неоднозначная. Результаты контрольных игр были провальными, уровень потенциальных новичков мягко говоря разочаровал, в команде сложилась напряженная обстановка.

    Сегодня председатель правления ФК «Актобе» принял решение отстранить от работы главного тренера. Маминов сегодня покинул расположение команды в Турции. В ближайшее время команде будет представлен новый главный тренер», – говорится в заявлении пресс-службы казахстанского клуба.

    • Маминов возглавлял «Актобе» с 14 января.
    • По итогам прошлого сезона команда вылетела из высшего дивизиона.
    • 45-летний специалист с 2009 по 2011 год работал в тренерском штабе «Локомотива».

    Источник: Официальная страница «Актобе» в ВК

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