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«Актобе» уволил Маминова после первого сбора

17 февраля 2020, 21:14
3

Главный тренер «Актобе» Владимир Маминов покинул занимаемый пост.

«После первого сбора ситуация в команде сложилась неоднозначная. Результаты контрольных игр были провальными, уровень потенциальных новичков мягко говоря разочаровал, в команде сложилась напряженная обстановка.

Сегодня председатель правления ФК «Актобе» принял решение отстранить от работы главного тренера. Маминов сегодня покинул расположение команды в Турции. В ближайшее время команде будет представлен новый главный тренер», – говорится в заявлении пресс-службы казахстанского клуба.

  • Маминов возглавлял «Актобе» с 14 января.
  • По итогам прошлого сезона команда вылетела из высшего дивизиона.
  • 45-летний специалист с 2009 по 2011 год работал в тренерском штабе «Локомотива».

Источник: Официальная страница «Актобе» в ВК
Казахстан. Премьер-лига Актобе Маминов Владимир
Комментарии (3)
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Boeung777
1581966718
Как можно за месяц сборов оценить потенциал тренера? Явно не сошлись характером с руководством.
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talgatnurzhanov2006
1581999327
капец, бардак продолжается.
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titata
1582279087
вот это круто
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