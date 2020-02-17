«Актобе» уволил Маминова после первого сбора

Главный тренер «Актобе» Владимир Маминов покинул занимаемый пост.

«После первого сбора ситуация в команде сложилась неоднозначная. Результаты контрольных игр были провальными, уровень потенциальных новичков мягко говоря разочаровал, в команде сложилась напряженная обстановка.

Сегодня председатель правления ФК «Актобе» принял решение отстранить от работы главного тренера. Маминов сегодня покинул расположение команды в Турции. В ближайшее время команде будет представлен новый главный тренер», – говорится в заявлении пресс-службы казахстанского клуба.