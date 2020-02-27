Ткаченко: «Рамос на первой минуте матча сказал Смолову: «Привет, амиго! Добро пожаловать в Ла Лигу»

Агент Герман Ткаченко рассказал о матче форварда Федора Смолова за «Сельту» против «Реала» (2:2).

«Что осталось за кадром в матче с «Реалом»? В первую очередь, какое-то сумасшедшее количество просьб, чтобы достать билеты на этот матч. Нам пришлось обращаться не только в «Реал», но и к Роберто Карлосу и даже Нобелю Арустамяну. Так что билетов у нас было достаточно.

Кстати, Роберто ворчал после матча, что, мол, не буду больше доставать вам билеты, злясь на Смолова, что он забил «Реалу». А вот другой защитник «Реала» Серхио Рамос еще на первой минуте сказал ему: «Привет, амиго! Добро пожаловать в Ла Лигу». Помнит, ведь Федя забивал Испании«, – сказал Ткаченко.