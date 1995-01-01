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    Ткаченко: «Рамос на первой минуте матча сказал Смолову: «Привет, амиго! Добро пожаловать в Ла Лигу»

    Агент Герман Ткаченко рассказал о матче форварда Федора Смолова за «Сельту» против «Реала» (2:2).

    «Что осталось за кадром в матче с «Реалом»? В первую очередь, какое-то сумасшедшее количество просьб, чтобы достать билеты на этот матч. Нам пришлось обращаться не только в «Реал», но и к Роберто Карлосу и даже Нобелю Арустамяну. Так что билетов у нас было достаточно.

    Кстати, Роберто ворчал после матча, что, мол, не буду больше доставать вам билеты, злясь на Смолова, что он забил «Реалу». А вот другой защитник «Реала» Серхио Рамос еще на первой минуте сказал ему: «Привет, амиго! Добро пожаловать в Ла Лигу». Помнит, ведь Федя забивал Испании«, – сказал Ткаченко.

    • Российский форвард забил гол в ворота «Реала» (2:2).
    • Смолов провел в Примере четыре матча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +418

      Alejandrrro 2 минуты назад

      Забивал Испании)) В послематчевых пенальти много кто забивал

      0
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      Рейтинг: +1795

      Axe111 33 минуты назад

      ФАНТАСТИКА

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      Рейтинг: +4737

      серега кашин 37 минут назад

      врать то вы все хорошо умеете

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      Рейтинг: +1503

      Ден 781 38 минут назад

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