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  • Ткаченко: «Рамос на первой минуте матча сказал Смолову: «Привет, амиго! Добро пожаловать в Ла Лигу»

Ткаченко: «Рамос на первой минуте матча сказал Смолову: «Привет, амиго! Добро пожаловать в Ла Лигу»

27 февраля 2020, 15:39
10

Агент Герман Ткаченко рассказал о матче форварда Федора Смолова за «Сельту» против «Реала» (2:2).

«Что осталось за кадром в матче с «Реалом»? В первую очередь, какое-то сумасшедшее количество просьб, чтобы достать билеты на этот матч. Нам пришлось обращаться не только в «Реал», но и к Роберто Карлосу и даже Нобелю Арустамяну. Так что билетов у нас было достаточно.

Кстати, Роберто ворчал после матча, что, мол, не буду больше доставать вам билеты, злясь на Смолова, что он забил «Реалу». А вот другой защитник «Реала» Серхио Рамос еще на первой минуте сказал ему: «Привет, амиго! Добро пожаловать в Ла Лигу». Помнит, ведь Федя забивал Испании«, – сказал Ткаченко.

  • Российский форвард забил гол в ворота «Реала» (2:2).
  • Смолов провел в Примере четыре матча.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Сельта Реал Смолов Федор Рамос Серхио
Комментарии (10)
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Ден 781
1582807680
Нифига-се
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серега кашин
1582807770
врать то вы все хорошо умеете
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Axe111
1582808004
ФАНТАСТИКА
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Alejandrrro
1582809860
Забивал Испании)) В послематчевых пенальти много кто забивал
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mihail200606
1582812908
А на 7ой минуте хфедя сказал Спасибо))
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1582816867
Попахивает п**дежом
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NEONFOL
1582818100
точно-точно, прям на чистом русском и сказал. Фантазёёёёр, ты меня называлаааа
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ab15488
1582821102
Это он Федин сон рассказал. Опять журналюги из контекста вырвали))
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Hektor 84
1582823947
А Арустамян что подрабатывает перепродажей билетов на матчи Реала?
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KIENDJIN
1582825900
Смолов по русски - Привет ! чпокну тебя Рамосита.
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