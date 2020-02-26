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  • Сетьен – об удалении Видаля: «Решение Бриха было слишком радикальным»

Сетьен – об удалении Видаля: «Решение Бриха было слишком радикальным»

26 февраля 2020, 08:22
2

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал удаление полузащитника каталонцев Артуро Видаля против «Наполи» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сложно пройти оборону «Наполи» и найти удачный ход, поскольку соперник играл с большой концентрацией.

У Видаля было задание больше помогать в обороне, так как Руй играл хорошо. Удаление Артуро? Я плохо видел этот эпизод, но решение судьи, пожалуй, было слишком радикальным. Желтая за нарушение – это одно, вторая желтая – это уже перебор. В напряженных моментах матча у темпераментных игроков такое бывает. Мы потеряли важного игрока на ответный матч, но постараемся найти ему оптимальную замену», – заявил Сетьен.

  • Феликс Брих – главный арбитр матча в Неаполе.
  • Ответная встреча пройдет в Барселоне 18 марта.

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Барселона Наполи Видаль Артуро Сетьен Энрике Брих Феликc
Комментарии (2)
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red-white fox
1582702773
Где перебор, желтая за нарушение и обаюдные желтые за бодания.
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sable
1582706259
Давать волю эмоциям, вот это радикально со стороны Артуро
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