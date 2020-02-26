Сетьен – об удалении Видаля: «Решение Бриха было слишком радикальным»

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал удаление полузащитника каталонцев Артуро Видаля против «Наполи» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сложно пройти оборону «Наполи» и найти удачный ход, поскольку соперник играл с большой концентрацией.

У Видаля было задание больше помогать в обороне, так как Руй играл хорошо. Удаление Артуро? Я плохо видел этот эпизод, но решение судьи, пожалуй, было слишком радикальным. Желтая за нарушение – это одно, вторая желтая – это уже перебор. В напряженных моментах матча у темпераментных игроков такое бывает. Мы потеряли важного игрока на ответный матч, но постараемся найти ему оптимальную замену», – заявил Сетьен.