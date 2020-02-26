Сетьен – первый тренер «Барселоны» с 1997 года, не победивший в дебютном матче ЛЧ

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» в гостях сыграла вничью с «Наполи» со счетом 1:1.

Как сообщает Opta, Энрике Сетьен стал первым за 22,5 года тренером каталонской команды, который не одержал победу в дебютном матче главного еврокубка.

В последний раз подобное происходило в сентябре 1997 года. Тогда «Барса» под руководством Луи ван Гаала проиграла «Ньюкаслу» (2:3).