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    Сетьен – первый тренер «Барселоны» с 1997 года, не победивший в дебютном матче ЛЧ

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» в гостях сыграла вничью с «Наполи» со счетом 1:1.

    Как сообщает Opta, Энрике Сетьен стал первым за 22,5 года тренером каталонской команды, который не одержал победу в дебютном матче главного еврокубка.

    В последний раз подобное происходило в сентябре 1997 года. Тогда «Барса» под руководством Луи ван Гаала проиграла «Ньюкаслу» (2:3).

    • Сетьен возглавил «Барселону» 13 января.
    • Ответная встреча между каталонцами и «Наполи» состоится 18 марта на «Камп Ноу».

    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2158

      SarJr 1 час назад

      с таким составом в атаке и игрой в гостях - не удивительно

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