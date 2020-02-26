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  • Сетьен – первый тренер «Барселоны» с 1997 года, не победивший в дебютном матче ЛЧ

Сетьен – первый тренер «Барселоны» с 1997 года, не победивший в дебютном матче ЛЧ

26 февраля 2020, 01:27
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» в гостях сыграла вничью с «Наполи» со счетом 1:1.

Как сообщает Opta, Энрике Сетьен стал первым за 22,5 года тренером каталонской команды, который не одержал победу в дебютном матче главного еврокубка.

В последний раз подобное происходило в сентябре 1997 года. Тогда «Барса» под руководством Луи ван Гаала проиграла «Ньюкаслу» (2:3).

  • Сетьен возглавил «Барселону» 13 января.
  • Ответная встреча между каталонцами и «Наполи» состоится 18 марта на «Камп Ноу».

Источник: Opta
Лига чемпионов Наполи Барселона Сетьен Энрике
Комментарии (1)
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Saracen Jr
1582669728
с таким составом в атаке и игрой в гостях - не удивительно
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