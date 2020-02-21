Морьентес: «Мне больше нравится Черышев, чем Головин. Я от него в восторге»

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес прокомментировал игру хавбека «Валенсии» Дениса Черышева и полузащитника «Монако» Александра Головина.

— Как оцените игру Дениса Черышева, который забил мяч «Аталанте»?

— Для «Валенсии» Черышев важный игрок. Я, конечно, тоже в восторге от него. Я знаю, что у него были какие-то травмы и ему нужно восстановиться. В последнем матче он был прекрасен. Все от него в восторге.

— Александр Головин второй сезон играет в «Монако». Как оцениваете его прогресс?

— Это отличный игрок, и второй сезон, как правило, получается лучше, чем первый.

— Кто может раньше стать топовым европейским игроком: Черышев или Головин?

— Лично мне больше нравится Черышев и его стиль игры. Если мы говорим про нападающих – он один из лучших, – сказал Морьентес, передает «Спорт-Экспресс».

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» дома разгромила «Валенсию» со счетом 4:1.

Единственный гол в составе испанцев забил Черышев – он отличился спустя две минуты после выхода на замену.

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