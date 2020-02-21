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  • Морьентес: «Трудно представить, что Смолов в «Сельте» достигнет уровня Мостового»

Морьентес: «Трудно представить, что Смолов в «Сельте» достигнет уровня Мостового»

21 февраля 2020, 16:57
11

Бывший полузащитник сборной Испании Фернандо Морьентес сравнил форварда «Сельты» Федора Смолова с экс-полузащитником команды Александром Мостовым.

«Я помню Александра Мостового, которого в Испании называли царем. Он внес большой вклад в испанский футбол. Для того, чтобы достичь такого уровня нужно много лет тренировок. Вообще эти игроки несравнимы, трудно представить, что Смолов в «Сельте» достигнет уровня Мостового.

Конечно, у Смолова еще много времени, чтобы достичь уровня Мостового. Чтобы повторить его успехи, Федору придeтся постараться. Фанаты «Сельты» очень рады тому, что еще один русский игрок пришел к ним.

Смолов уже стал важным игроком для «Сельты», но сейчас ему нужно привыкнуть к культуре и новой стране. Думаю, если у него получится ассимилироваться, то прогресс не заставит себя долго ждать. Мое мнение – Смолов один из лучших нападающих России», – сказал Морьентес.

  • В составе «Сельты» Мостовой забил 55 мячей.
  • На счету Смолова – один гол.

Источник: «Р-Спорт»
Испания. Примера Сельта Смолов Федор Морьентес Фернандо Мостовой Александр
Комментарии (11)
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Evklid
1582296084
Морьентес полузащитник? Не позортесь
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ruded
1582298049
сначала полил, затем лизнул - и вашим и нашим. Молоток Федя, что сбежал от трибун, напоминающих ему, кто он есть на самом деле.
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DOCTOR PENALTY
1582299489
"Эти игроки несравнимы"..., один серьёзный - второй... без комментариев.
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vka1970
1582300925
У Фёдора ещё работы как отсюда и до завтра.Уменье и труд, всё перетрут как говаривала когда то матушка.Так что пусть работает и возможно когда то будет вознаграждён.
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3a zenit
1582306357
ахахаха
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Hektor 84
1582306361
Вообще то Морьентес всегда был нападающим, причем не мало забивал. Разница между переходом Мостового и Смолова огромная. Мостовой в Сельту перешел несколько лет поиграв в Европе, причем из чемпа Франции. И годов меньше было 28. Смолову 30, когда то ездил в аренду в фейенорд. Приехал в сельту из пешеходного чемпа России. До 25 над ним все СМИ угорали. Писали типа а нападающий ли он? Считали его безголевую серию. Сомневаюсь что он достигнет уровня Мостового. Мостовой 8 лет стабильно играл за сельту. Та и вообще карьера в Европе сложилась. А вот сможет ли Смолов в 30 заиграть за бугром огромный вопрос? Гол Реалу пока не показатель.
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Plyash
1582313082
Тот,кто видел игру Мостового и Карпина воочию,даже близко игру Смолова не сравнит с ними.Море и земля,несмыслёныш перед учителями.
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zigbert
1582386977
Конечно забитые голы будут вдохновлять Смолова. Посмотрим на что он способен будет в следующих играх.
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chryak
1582387846
да этот кривоногий ***** не достигнет
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