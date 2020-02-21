Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    Морьентес: «Трудно представить, что Смолов в «Сельте» достигнет уровня Мостового»

    Бывший полузащитник сборной Испании Фернандо Морьентес сравнил форварда «Сельты» Федора Смолова с экс-полузащитником команды Александром Мостовым.

    «Я помню Александра Мостового, которого в Испании называли царем. Он внес большой вклад в испанский футбол. Для того, чтобы достичь такого уровня нужно много лет тренировок. Вообще эти игроки несравнимы, трудно представить, что Смолов в «Сельте» достигнет уровня Мостового.

    Конечно, у Смолова еще много времени, чтобы достичь уровня Мостового. Чтобы повторить его успехи, Федору придeтся постараться. Фанаты «Сельты» очень рады тому, что еще один русский игрок пришел к ним.

    Смолов уже стал важным игроком для «Сельты», но сейчас ему нужно привыкнуть к культуре и новой стране. Думаю, если у него получится ассимилироваться, то прогресс не заставит себя долго ждать. Мое мнение – Смолов один из лучших нападающих России», – сказал Морьентес.

    • В составе «Сельты» Мостовой забил 55 мячей.
    • На счету Смолова – один гол.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:57
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +870

      ruded 18 минут назад

      сначала полил, затем лизнул - и вашим и нашим. Молоток Федя, что сбежал от трибун, напоминающих ему, кто он есть на самом деле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Evklid 51 минуту назад

      Морьентес полузащитник? Не позортесь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +403

      КрымForever 55 минут назад

      Все по делу Морьентес сказал. Мостовой (и Карпин тоже) показывал уровень много лет подряд, а Смолов только от случая к случаю. 30 годков - это уже как-то поздновато начинать догонять Царя.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98825
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74678
    #5
    insider_retro
    66019
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru