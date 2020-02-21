Морьентес: «Трудно представить, что Смолов в «Сельте» достигнет уровня Мостового»

Бывший полузащитник сборной Испании Фернандо Морьентес сравнил форварда «Сельты» Федора Смолова с экс-полузащитником команды Александром Мостовым.

«Я помню Александра Мостового, которого в Испании называли царем. Он внес большой вклад в испанский футбол. Для того, чтобы достичь такого уровня нужно много лет тренировок. Вообще эти игроки несравнимы, трудно представить, что Смолов в «Сельте» достигнет уровня Мостового.

Конечно, у Смолова еще много времени, чтобы достичь уровня Мостового. Чтобы повторить его успехи, Федору придeтся постараться. Фанаты «Сельты» очень рады тому, что еще один русский игрок пришел к ним.

Смолов уже стал важным игроком для «Сельты», но сейчас ему нужно привыкнуть к культуре и новой стране. Думаю, если у него получится ассимилироваться, то прогресс не заставит себя долго ждать. Мое мнение – Смолов один из лучших нападающих России», – сказал Морьентес.