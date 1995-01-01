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    «СЭ»: «Зенит» в ближайшее время продлит контракт с Семаком

    Руководство «Зенита» закрыло вопрос по заключению нового контракта с главным тренером Сергеем Семаком, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Соглашение продлят в ближайшее время, когда стороны согласуют детали договора.

    • Действующий контракт Семака истекает в июне.
    • Совет директоров питерского клуба уже заявлял о продлении соглашения с тренером.
    • В прошлом сезоне Семак привел команду к чемпионству.
    • В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» после 19 туров лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на 10 очков.
    • Питерцы вылетели из Лиги чемпионов, заняли последнее место в группе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +6871

      mihail200606 56 минут назад

      Он может и неплохой тренер, для РПЛ пойдёт, но не для ЛЧ..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1124

      Миша13 > mihail200606 55 минут назад

      В ЛЧ России по любому ничего не светит..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1112

      alarm 57 минут назад

      ждём, когда спартаг назначит тренером дезеува)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +420

      Литейный4 > alarm 42 минуты назад

      Свиньи Тедеску выпрут ссаными тряпками и возьмут очередного шлаковода, который будет с ними феерить в Пердиве. Гыгыгы

      2
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