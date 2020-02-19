Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«СЭ»: «Зенит» в ближайшее время продлит контракт с Семаком

19 февраля 2020, 17:55
5

Руководство «Зенита» закрыло вопрос по заключению нового контракта с главным тренером Сергеем Семаком, сообщает «Спорт-Экспресс».

Соглашение продлят в ближайшее время, когда стороны согласуют детали договора.

  • Действующий контракт Семака истекает в июне.
  • Совет директоров питерского клуба уже заявлял о продлении соглашения с тренером.
  • В прошлом сезоне Семак привел команду к чемпионству.
  • В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» после 19 туров лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на 10 очков.
  • Питерцы вылетели из Лиги чемпионов, заняли последнее место в группе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1582125645
Он может и неплохой тренер, для РПЛ пойдёт, но не для ЛЧ..
Ответить
Garrincha58
1582130109
ну значит продолжим смотреть колхозную игру команды ещё пару сезонов
Ответить
ААМ
1582134658
Посмотрим на новый сезон в ЛЧ и ЧР. Дай бог ему успеха.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+