«СЭ»: «Зенит» в ближайшее время продлит контракт с Семаком

Руководство «Зенита» закрыло вопрос по заключению нового контракта с главным тренером Сергеем Семаком, сообщает «Спорт-Экспресс».
Соглашение продлят в ближайшее время, когда стороны согласуют детали договора.
- Действующий контракт Семака истекает в июне.
- Совет директоров питерского клуба уже заявлял о продлении соглашения с тренером.
- В прошлом сезоне Семак привел команду к чемпионству.
- В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» после 19 туров лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на 10 очков.
- Питерцы вылетели из Лиги чемпионов, заняли последнее место в группе.
Источник: «Спорт-Экспресс»