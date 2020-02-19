Моуринью – о Соне: «В этом сезоне я на него уже не рассчитываю»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью накануне матча Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» высказался о травме нападающего Хын-Мин Сона.

«Ситуация с Соном – хуже не придумаешь с точки зрения заменяемости этого игрока. Все слишком очевидно, и ничего сделать тут нельзя. Будет играть при помощи тех, кто у нас есть.

Я в этом сезоне на него уже рассчитывать не буду. Если он и сможет провести два-три матча, то благодаря оптимизму нашего пресс-аташе.

Что я думаю о вариантах атакующей линии команды? Трой Перротт играть не готов, а Райан Сессеньон – не нападающий», – сказал Моуринью.