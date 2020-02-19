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Моуринью – о Соне: «В этом сезоне я на него уже не рассчитываю»

19 февраля 2020, 11:14
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью накануне матча Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» высказался о травме нападающего Хын-Мин Сона.

«Ситуация с Соном – хуже не придумаешь с точки зрения заменяемости этого игрока. Все слишком очевидно, и ничего сделать тут нельзя. Будет играть при помощи тех, кто у нас есть.

Я в этом сезоне на него уже рассчитывать не буду. Если он и сможет провести два-три матча, то благодаря оптимизму нашего пресс-аташе.

Что я думаю о вариантах атакующей линии команды? Трой Перротт играть не готов, а Райан Сессеньон – не нападающий», – сказал Моуринью.

  • Официальный сайт «Тоттенхэма» сообщил, что футболист пропустит из-за перелома руки несколько недель.
  • В этом сезоне Сон забил девять голов и отдал семь ассистов в 20 матчах АПЛ.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Тоттенхэм Сон Хын-Мин Моуринью Жозе
Комментарии (2)
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серега кашин
1582103427
огромная потеря для шпор
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Cules2013
1582107629
и травма-то какая - перелом руки. не типичная для футбола. Разве так долго от неё будет восстанавливаться? Или это Моур завуалированно так сказал, что ТТХ скоро вылетит из всех турниров и дальше уже Сон не нужен будет?))
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