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    Моуринью – о Соне: «В этом сезоне я на него уже не рассчитываю»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью накануне матча Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» высказался о травме нападающего Хын-Мин Сона.

    «Ситуация с Соном – хуже не придумаешь с точки зрения заменяемости этого игрока. Все слишком очевидно, и ничего сделать тут нельзя. Будет играть при помощи тех, кто у нас есть.

    Я в этом сезоне на него уже рассчитывать не буду. Если он и сможет провести два-три матча, то благодаря оптимизму нашего пресс-аташе.

    Что я думаю о вариантах атакующей линии команды? Трой Перротт играть не готов, а Райан Сессеньон – не нападающий», – сказал Моуринью.

    • Официальный сайт «Тоттенхэма» сообщил, что футболист пропустит из-за перелома руки несколько недель.
    • В этом сезоне Сон забил девять голов и отдал семь ассистов в 20 матчах АПЛ.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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