Симеоне: «Атлетико» сегодня был лучшей командой в мире»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0).

«У «Ливерпуля» были шансы. Они опасно атаковали. У них хорошие игроки на всех позициях. Моя команда стала выигрывать, когда мы выходили на поле через тоннель из подтрибунного помещения. Я видел, что игроки верят в успех. Мы видели прекрасную сторону футбола. Сегодня команда и болельщики были одним целым.

За все восемь лет, что я здесь работаю, мне не доводилось видеть таких болельщиков, как сегодня. Это было по-настоящему эмоционально. Мы показали хорошую командную игру. Когда играешь так, как единое целое, можно достичь чего угодно.

Это не лучший вечер для нас – мы не взяли сегодня трофей. Но есть вечера, которые надолго остаются в памяти. Сегодня мы были лучшей командой в мире и победили. Но позади лишь один матч из двух», – сказал Симеоне.

Ответная игра между «Ливерпулем» и «Атлетико» пройдет в Англии 11 марта. Начало – в 23:00 мск.

«Ливерпуль» не пробил в створ ворот соперника во второй раз при Клоппе