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Симеоне: «Атлетико» сегодня был лучшей командой в мире»

19 февраля 2020, 07:50
4

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0).

«У «Ливерпуля» были шансы. Они опасно атаковали. У них хорошие игроки на всех позициях. Моя команда стала выигрывать, когда мы выходили на поле через тоннель из подтрибунного помещения. Я видел, что игроки верят в успех. Мы видели прекрасную сторону футбола. Сегодня команда и болельщики были одним целым.

За все восемь лет, что я здесь работаю, мне не доводилось видеть таких болельщиков, как сегодня. Это было по-настоящему эмоционально. Мы показали хорошую командную игру. Когда играешь так, как единое целое, можно достичь чего угодно.

Это не лучший вечер для нас – мы не взяли сегодня трофей. Но есть вечера, которые надолго остаются в памяти. Сегодня мы были лучшей командой в мире и победили. Но позади лишь один матч из двух», – сказал Симеоне.

  • Ответная игра между «Ливерпулем» и «Атлетико» пройдет в Англии 11 марта. Начало – в 23:00 мск.

«Ливерпуль» не пробил в створ ворот соперника во второй раз при Клоппе

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Атлетико Ливерпуль Симеоне Диего
Комментарии (4)
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JackBruce
1582090832
11 человек во вратарской - и это лучшая команда?
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серега кашин
1582091682
вы были ничтожны и с такой игрой даже если пройдете ливерпуль дальше ничего не светит
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моэм
1582092973
Великолепно!!!...Скромность Симеоне прост зашкаливает...
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Psih86
1582094012
Антифутбол это ваш стиль, смотреть противно. Антифутбол не должен побеждать, в принципе Атлетико и так ни чего не выигрывал.
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