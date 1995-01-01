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    Симеоне: «Атлетико» сегодня был лучшей командой в мире»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0).

    «У «Ливерпуля» были шансы. Они опасно атаковали. У них хорошие игроки на всех позициях. Моя команда стала выигрывать, когда мы выходили на поле через тоннель из подтрибунного помещения. Я видел, что игроки верят в успех. Мы видели прекрасную сторону футбола. Сегодня команда и болельщики были одним целым.

    За все восемь лет, что я здесь работаю, мне не доводилось видеть таких болельщиков, как сегодня. Это было по-настоящему эмоционально. Мы показали хорошую командную игру. Когда играешь так, как единое целое, можно достичь чего угодно.

    Это не лучший вечер для нас – мы не взяли сегодня трофей. Но есть вечера, которые надолго остаются в памяти. Сегодня мы были лучшей командой в мире и победили. Но позади лишь один матч из двух», – сказал Симеоне.

    • Ответная игра между «Ливерпулем» и «Атлетико» пройдет в Англии 11 марта. Начало – в 23:00 мск.

    «Ливерпуль» не пробил в створ ворот соперника во второй раз при Клоппе

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +778

      Psih86 18 минут назад

      Антифутбол это ваш стиль, смотреть противно. Антифутбол не должен побеждать, в принципе Атлетико и так ни чего не выигрывал.

      0
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      Рейтинг: +228

      моэм 35 минут назад

      Великолепно!!!...Скромность Симеоне прост зашкаливает...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4664

      серега кашин 57 минут назад

      вы были ничтожны и с такой игрой даже если пройдете ливерпуль дальше ничего не светит

      1
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      Рейтинг: +148

      JackBruce 1 час назад

      11 человек во вратарской - и это лучшая команда?

      2
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