Товарищеский матч. «Сочи» одержал волевую победу над «Динамо», Кокорин оформил дубль

В товарищеском матче «Сочи» обыграл «Динамо» со счетом 3:1.

Нападающий Александр Кокорин, который вышел на поле во втором тайме, оформил дубль. Сначала Кокорин отличился на 51-й минуте после паса Никиты Бурмистрова, сравняв счет в матче. Спустя три минуты после удара Ибрагима Цаллагова мяч от Кристиана Нобоа отлетел в ворота «Динамо». На 80-й минуте Кокорин оформил дубль, замкнув прострел Бурмистрова.

Единственный мяч динамовцев в начале матча со штрафного забил Себастьян Шиманьски.

Товарищеский матч

Сочи – Динамо (Москва) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Шиманьски, 5; 1:1 – Кокорин, 51; 2:1 – Нобоа, 54; 3:1 – Кокорин, 80.