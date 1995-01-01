Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    Товарищеский матч. «Сочи» одержал волевую победу над «Динамо», Кокорин оформил дубль

    В товарищеском матче «Сочи» обыграл «Динамо» со счетом 3:1.

    Нападающий Александр Кокорин, который вышел на поле во втором тайме, оформил дубль. Сначала Кокорин отличился на 51-й минуте после паса Никиты Бурмистрова, сравняв счет в матче. Спустя три минуты после удара Ибрагима Цаллагова мяч от Кристиана Нобоа отлетел в ворота «Динамо». На 80-й минуте Кокорин оформил дубль, замкнув прострел Бурмистрова.

    Единственный мяч динамовцев в начале матча со штрафного забил Себастьян Шиманьски.

    Товарищеский матч

    Сочи – Динамо (Москва) – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шиманьски, 5; 1:1 – Кокорин, 51; 2:1 – Нобоа, 54; 3:1 – Кокорин, 80.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:47
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12678

      sssrspartak 1 минуту назад

      а где в каждой бочке затычки то?литейноборатовые!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1718

      giluxa1963 27 минут назад

      не дадут ему играть не того человека он стулом ударил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1419

      Ганнибал Лектор 33 минуты назад

      Кокоша в порядке, я знал! Как дела, г-н медведев? Как дела, г-н миллер? Удачи Саше, молодец, так держать!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +388

      АКМ-74У 38 минут назад

      И по контракту с Зенитом, видимо, договорились!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +229

      Завулон new new > АКМ-74У 37 минут назад

      Надеюсь да.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15899

      афоня72 42 минуты назад

      Мастерство не пропьёшь...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1195

      B.G. > афоня72 34 минуты назад

      Кокорин пил что ли?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4773

      Persona_non_Grata > B.G. 27 минут назад

      Нет - ни пьет и ни курит .... не может больше )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6489

      ilichkadr 49 минут назад

      Молодец!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      FROL001 1 час назад

      Чувствуется у Кокорина набрана хорошая форма.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4773

      Persona_non_Grata > FROL001 28 минут назад

      А плакался - ножки болят , практически в инвалиды уже записали .

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98809
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74613
    #5
    insider_retro
    66010
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru