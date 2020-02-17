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  • Товарищеский матч. «Сочи» одержал волевую победу над «Динамо», Кокорин оформил дубль

Товарищеский матч. «Сочи» одержал волевую победу над «Динамо», Кокорин оформил дубль

17 февраля 2020, 18:47
18

В товарищеском матче «Сочи» обыграл «Динамо» со счетом 3:1.

Нападающий Александр Кокорин, который вышел на поле во втором тайме, оформил дубль. Сначала Кокорин отличился на 51-й минуте после паса Никиты Бурмистрова, сравняв счет в матче. Спустя три минуты после удара Ибрагима Цаллагова мяч от Кристиана Нобоа отлетел в ворота «Динамо». На 80-й минуте Кокорин оформил дубль, замкнув прострел Бурмистрова.

Единственный мяч динамовцев в начале матча со штрафного забил Себастьян Шиманьски.

Товарищеский матч

Сочи – Динамо (Москва) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Шиманьски, 5; 1:1 – Кокорин, 51; 2:1 – Нобоа, 54; 3:1 – Кокорин, 80.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Сочи Кокорин Александр
Комментарии (18)
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ilichkadr
1581956260
Молодец!!!
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афоня72
1581956642
Мастерство не пропьёшь...
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Ганнибал Лектор
1581957198
Кокоша в порядке, я знал! Как дела, г-н медведев? Как дела, г-н миллер? Удачи Саше, молодец, так держать!!!
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giluxa1963
1581957577
не дадут ему играть не того человека он стулом ударил
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JTherry
1581959430
и зачем Кока нужен сочи, если "по звонку из администрации" могли бы этот клуб оставить в премьер-лиге)) на "Фиште" некому играть, кроме них...
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paracetamol
1581960167
Кока в хорошей форме.
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swot1205
1581960873
пи зд об ол Кокорин, и овца, которая повелась на указание хозяина. всё ради бабок. печаль
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Мага 13
1581964075
вот так и надо, доказывай в каждом матче свою состоятельность, умение и желание играть в большой футбол, а там и до вызова в сборную недалеко.
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JTherry
1581964122
админы, вы чо там, заснули? здесь какой-то псих раздухарился, "роман" публикует
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1581998957
Динамо этот матч не важен. Все победы будут весной.
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