«Лейпциг» намерен летом продать Упамекано; в игроке заинтересованы «Барселона», «Бавария», «Арсенал»

Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано следующий сезон должен начать в другой команде, пишет Transfer News Central со ссылкой на немецкое издание Bild. Немцы заинтересованы в продаже футболиста летом.
Интерес к Упамекано проявляют «Барселона», «Бавария» и «Арсенал». Предложение из Англии «Лейпциг» ждал в январе.
- Контракт Упамекано с «Лейпцигом» истекает в следующем году.
- На рынке защитник стоит 50 миллионов евро.
- В сезоне Бундеслиги Упамекано провел 17 матчей.
Источник: твиттер Transfer News Central