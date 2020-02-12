«Лейпциг» намерен летом продать Упамекано; в игроке заинтересованы «Барселона», «Бавария», «Арсенал»

Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано следующий сезон должен начать в другой команде, пишет Transfer News Central со ссылкой на немецкое издание Bild. Немцы заинтересованы в продаже футболиста летом.

Интерес к Упамекано проявляют «Барселона», «Бавария» и «Арсенал». Предложение из Англии «Лейпциг» ждал в январе.