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  • «Лейпциг» намерен летом продать Упамекано; в игроке заинтересованы «Барселона», «Бавария», «Арсенал»

«Лейпциг» намерен летом продать Упамекано; в игроке заинтересованы «Барселона», «Бавария», «Арсенал»

12 февраля 2020, 20:59
5

Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано следующий сезон должен начать в другой команде, пишет Transfer News Central со ссылкой на немецкое издание Bild. Немцы заинтересованы в продаже футболиста летом.

Интерес к Упамекано проявляют «Барселона», «Бавария» и «Арсенал». Предложение из Англии «Лейпциг» ждал в январе.

  • Контракт Упамекано с «Лейпцигом» истекает в следующем году.
  • На рынке защитник стоит 50 миллионов евро.
  • В сезоне Бундеслиги Упамекано провел 17 матчей.

Источник: твиттер Transfer News Central
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига РБ Лейпциг Барселона Бавария Арсенал Упамекано Дайот
Комментарии (5)
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Saracen Jr
1581536951
без сомнений, заберет бавария
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Cules2013
1581573035
Жюльен из Селтика очень интересный парень и стоить будет относительно недорого. Упамекано тоже нужно брать. Не бог весть какие защитники, но у Барсы лучше вариантов особо-то и нет. Вот взяли бы де Лигта за 80 и он бы косячил также, как Лангле за 35. Юве не даст соврать.
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Иван_Невский
1581874078
у Лейпцига распродажа, денег надо заработать на следующие сезоны.
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