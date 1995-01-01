Mirror: «Лейпциг» ждет от «Арсенала» запрос по защитнику Упамекано

«Лейпциг» готов отпустить своего защитника Дайота Упамекано в «Арсенал», пишет Mirror. Немцы в ожидании предложения от лондонцев, которые хотели заполучить футболиста еще летом.

Игрок стоит на рынке 50 миллионов евро. На него также претендует «Барселона», сообщалось ранее.