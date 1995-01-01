Mirror: «Лейпциг» ждет от «Арсенала» запрос по защитнику Упамекано

Лейпциг чисто со дна поднялся и так удачно, и сейчас будет продавать игроков на поток, покупать подешевше, растить их и толкать Топам))) Найс Голандская эккономика.
«Лейпциг» готов отпустить своего защитника Дайота Упамекано в «Арсенал», пишет Mirror. Немцы в ожидании предложения от лондонцев, которые хотели заполучить футболиста еще летом.
Игрок стоит на рынке 50 миллионов евро. На него также претендует «Барселона», сообщалось ранее.
- Контракт Упамекано с «РБ Лейпциг» рассчитан до 2021 года.
- В нынешнем сезоне он провел 20 матчей.
- «Лейпциг» с пятиочковым отрывом лидирует в Бундеслиге.