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    Mirror: «Лейпциг» ждет от «Арсенала» запрос по защитнику Упамекано

    «Лейпциг» готов отпустить своего защитника Дайота Упамекано в «Арсенал», пишет Mirror. Немцы в ожидании предложения от лондонцев, которые хотели заполучить футболиста еще летом.

    Игрок стоит на рынке 50 миллионов евро. На него также претендует «Барселона», сообщалось ранее.

    • Контракт Упамекано с «РБ Лейпциг» рассчитан до 2021 года.
    • В нынешнем сезоне он провел 20 матчей.
    • «Лейпциг» с пятиочковым отрывом лидирует в Бундеслиге.

    Источник: Mirror

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +887

      LOKOfanatik19 5 часов назад

      Лейпциг чисто со дна поднялся и так удачно, и сейчас будет продавать игроков на поток, покупать подешевше, растить их и толкать Топам))) Найс Голандская эккономика.

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