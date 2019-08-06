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    «Арсенал» увеличил предложение по Упамекано до 70-ти миллионов. «РБ Лейпциг» снова отказал

    «РБ Лейпциг» отклонил второе предложение «Арсенала» по продаже защитника Дайота Упамекано.

    Согласно La Voix du Nord, лондонский клуб предложил за француза 70 миллионов евро. Это на 10 миллионов больше, чем предыдущий вариант, согласно Bild.

    В прошлом сезоне 20-летний Упамекано принял участие в 22-х играх всех турниров, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает его 30 миллионов. Контракт рассчитан до июня следующего года.

    Источник: La Voix du Nord

    «Голос Севера» – французская ежедневная газета, основанная в 1948-году в Лилле. В прошлом году тираж составил 204219 экземпляров.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +464

      FENIX-SL 9 минут назад

      я пропустил что то?
      Арсенал все таки продали кому то?

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