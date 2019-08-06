«Арсенал» увеличил предложение по Упамекано до 70-ти миллионов. «РБ Лейпциг» снова отказал

я пропустил что то?
Арсенал все таки продали кому то?
«РБ Лейпциг» отклонил второе предложение «Арсенала» по продаже защитника Дайота Упамекано.
Согласно La Voix du Nord, лондонский клуб предложил за француза 70 миллионов евро. Это на 10 миллионов больше, чем предыдущий вариант, согласно Bild.
В прошлом сезоне 20-летний Упамекано принял участие в 22-х играх всех турниров, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает его 30 миллионов. Контракт рассчитан до июня следующего года.
- 1-го августа «Арсенал» купил полузащитника «Лилля» Николя Пепе за 80 миллионов.
- Согласно L'Equipe, клуб в ближайшее время арендует у «Барселоны» хавбека Филиппе Коутиньо.
- Ранее журналист Sky Джанлука Ди Марцио опроверг информацию о предложении «Арсенала» по полузащитнику Деннису Прату из «Сампдории».
Источник: La Voix du Nord
«Голос Севера» – французская ежедневная газета, основанная в 1948-году в Лилле. В прошлом году тираж составил 204219 экземпляров.