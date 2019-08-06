«Арсенал» увеличил предложение по Упамекано до 70-ти миллионов. «РБ Лейпциг» снова отказал

«РБ Лейпциг» отклонил второе предложение «Арсенала» по продаже защитника Дайота Упамекано.

Согласно La Voix du Nord, лондонский клуб предложил за француза 70 миллионов евро. Это на 10 миллионов больше, чем предыдущий вариант, согласно Bild.

В прошлом сезоне 20-летний Упамекано принял участие в 22-х играх всех турниров, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает его 30 миллионов. Контракт рассчитан до июня следующего года.