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    Ди Марцио: «Лестер» близок к покупке Прата у «Сампдории». Предложение «Арсенала» на 25 миллионов – слухи

    Полузащитник «Сампдории» Деннис Прат может перейти в «Лестер».

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, переговоры английского клуба с 25-летним бельгийцем находятся на продвинутой стадии. «Лестер» может объявить о трансфере в ближайшее время.

    В июне журналист Никола Скира сообщил об интересе к Прату и его одноклубнику Йоахиму Андерсену со стороны «Арсенала». Считалось, что «Сампдорию» не устроило суммарное предложение на 48 миллионов евро. По версии Ди Марцио, лондонский клуб никогда не был заинтересован в трансфере Прата.

    • Прат перешел в итальянский клуб в августе 2016-го года из «Андерлехта» за 8 миллионов евро. В прошлом сезоне забил два гола и отдал три ассиста в 37-ми играх всех турниров. Transfermarkt оценивает его в 24 миллиона евро.
    • Ранее «Лестер» выкупил у «Монако» права на полузащитника Юри Тилеманса и подписал форварда «Ньюкасла» Айосе Переса.

    Источник: Твиттер журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    06.08.2019 23:31
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