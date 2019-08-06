Ди Марцио: «Лестер» близок к покупке Прата у «Сампдории». Предложение «Арсенала» на 25 миллионов – слухи

Полузащитник «Сампдории» Деннис Прат может перейти в «Лестер».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, переговоры английского клуба с 25-летним бельгийцем находятся на продвинутой стадии. «Лестер» может объявить о трансфере в ближайшее время.

В июне журналист Никола Скира сообщил об интересе к Прату и его одноклубнику Йоахиму Андерсену со стороны «Арсенала». Считалось, что «Сампдорию» не устроило суммарное предложение на 48 миллионов евро. По версии Ди Марцио, лондонский клуб никогда не был заинтересован в трансфере Прата.