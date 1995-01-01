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    «Сампдория» отказала «Арсеналу» в продаже Андерсена и Прата. Лондонцы предложили 48 миллионов

    «Арсенал» получил отказ от «Сампдории» по трансферам защитника Йоахима Андерсена и хавбека Денниса Прата.

    По данным журналиста La Gazzetto dello Sport, лондонский клуб предложил за обоих 48 миллионов евро.

    Генуэзцы рассчитывают на увеличение суммы до 55-ти миллионов – 30 за датчанина и 25 за бельгийца.

    • Команда Марко Джампаоло завершила сезон в Серии А на 9 месте в таблице. 23-летний Андерсен отдал результативную передачу в 34 матчах всех турниров. У 25-летнего Прата 3 гола и 2 ассиста в 37 играх. Цены по Transfermarkt – 25 и 24 миллиона соответственно.

    Источник: Твиттер журналиста GdS Николо Скиры

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +388

      LMI 57 минут назад

      Почему то я совсем не удивлен. Трансферы у нас и в лучшие время шли туго и глупо, а уж в этот раз и подавно

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