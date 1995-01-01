«Сампдория» отказала «Арсеналу» в продаже Андерсена и Прата. Лондонцы предложили 48 миллионов

«Арсенал» получил отказ от «Сампдории» по трансферам защитника Йоахима Андерсена и хавбека Денниса Прата.

По данным журналиста La Gazzetto dello Sport, лондонский клуб предложил за обоих 48 миллионов евро.

Генуэзцы рассчитывают на увеличение суммы до 55-ти миллионов – 30 за датчанина и 25 за бельгийца.