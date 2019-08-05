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    Bild: «РБ Лейпциг» отклонил 60-миллионное предложение «Арсенала» по Упамечано

    «Арсенал» пытался купить защитника «РБ Лейпциг» Дайота Упамечано, сообщает Bild.

    По информации источника, лондонский клуб предлагал за француза 60 миллионов евро, но получил отказ.

    Сумма отступных в контракте 20-летнего футболиста составляет 100 миллионов евро, через год она снизится на 20 миллионов.

    • Упамечано выступает за «РБ Лейпциг» с января 2017 года.
    • За 2,5 сезона игрок провел 75 матчей и забил три гола.
    • Его соглашение с клубом рассчитано до 2021 года.
    • Рыночная стоимость центрбека – 30 миллионов евро.

    Источник: Bild

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    05.08.2019 22:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +502

      GSmall 51 минуту назад

      Цена 30,предлагают 60,а эти отказывают.Либо я чегото не понимаю,либо футбол на дне

      0
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      Рейтинг: +43

      Antoshka2015 > GSmall 45 минут назад

      100лямов отступных

      0
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      Рейтинг: +490

      tilvan > Antoshka2015 42 минуты назад

      УЕФА должно разобраться в адекватности всех этих отступных

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      Рейтинг: +359

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Дурдом

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