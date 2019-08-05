Bild: «РБ Лейпциг» отклонил 60-миллионное предложение «Арсенала» по Упамечано

«Арсенал» пытался купить защитника «РБ Лейпциг» Дайота Упамечано, сообщает Bild.

По информации источника, лондонский клуб предлагал за француза 60 миллионов евро, но получил отказ.

Сумма отступных в контракте 20-летнего футболиста составляет 100 миллионов евро, через год она снизится на 20 миллионов.