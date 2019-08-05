Bild: «РБ Лейпциг» отклонил 60-миллионное предложение «Арсенала» по Упамечано

Цена 30,предлагают 60,а эти отказывают.Либо я чегото не понимаю,либо футбол на дне
«Арсенал» пытался купить защитника «РБ Лейпциг» Дайота Упамечано, сообщает Bild.
По информации источника, лондонский клуб предлагал за француза 60 миллионов евро, но получил отказ.
Сумма отступных в контракте 20-летнего футболиста составляет 100 миллионов евро, через год она снизится на 20 миллионов.
- Упамечано выступает за «РБ Лейпциг» с января 2017 года.
- За 2,5 сезона игрок провел 75 матчей и забил три гола.
- Его соглашение с клубом рассчитано до 2021 года.
- Рыночная стоимость центрбека – 30 миллионов евро.