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    «Арсенал» объявил о трансфере Пепе за рекордную сумму

    «Арсенал» на официальном сайте объявил о переходе из «Лилля» нападающего Николя Пепе.

    Ивуариец стал самым дорогим приобретением в истории лондонцев. По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 80 миллионов евро, а срок контракта 24-летнего игрока рассчитан до июня 2024 года.

    • В прошлом сезоне форвард провел за «Лилль» 41 матч во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 12 результативных передач.
    • В 2017 году французский клуб купил Пепе у «Анжера» за 10 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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    Сегодня, 18:45
    Комментарии11
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      Рейтинг: +7735

      Cules2013 2 минуты назад

      Ну, теперь отмазы по поводу отсутствия трансферов не прокатят, хотя полностью согласен, что укреплять нужно защиту и опорку, голы в Арсенале во все времена забивать умели, а вот защищаться - нет) Поэтому уверен, что пушкари ни в АПЛ, ни в ЛЧ приниципиально свои позиции не улучшат. Свежий пример - Ливерпуль. Пока не решили проблему с защитой, дело не клеилось.

      0
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      Рейтинг: +55

      Kazzzik1992 21 минуту назад

      Такими темпами арсенал вернется в ЛЧ и в четверку

      1
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      Рейтинг: +10131

      Garrincha58 34 минуты назад

      Ляказетт, Обамеянг теперь Пепе такого нападения даже в Реале нет

      1
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      Рейтинг: +3025

      dinar7777dinar > Garrincha58 19 минут назад

      Блин лайк хотел поставить . Жаль там защиты пз нету

      1
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      Рейтинг: +771

      acor94 34 минуты назад

      вы блин уточняйте какой Арсенал.
      может это наш взял очередного негра из урюпинска за рекордную сумму.

      0
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      Рейтинг: +3025

      dinar7777dinar 38 минут назад

      Откуда бабки ? Трансфер бомба

      1
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      Рейтинг: +2630

      RotBerg 53 минуты назад

      Вот это цифры 80, не то что мы нищеброды, по 40 платим)))

      2
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      Рейтинг: +572

      Валерий2705 54 минуты назад

      Блин, топовый конечно, и для самого игрока может и правильный трансфер, все таки Арсенал не сити и не Ливер(хотя Клопп мог бы сделать из него просто конфету), должен сразу получить шанс, так как в Арсенале справа то особенных игроков и нет. А вот Арсенал походу пошёл вабанк, потому как никто не решался его за эти деньги в Европе брать, рассчитывают, что он будет тащить, а это далеко не факт, все таки не будет у него столько пространства как в Лиге 1. Лично мне жаль, уж очень хотелось посмотреть в ЛЧ на Лилль с ним в команде...

      3
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      Рейтинг: +659

      VVadic 56 минут назад

      Лигу Европы точно возьмут!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +403

      LMI 57 минут назад

      Welcome

      1
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      Рейтинг: +8214

      DeStar 1 час назад

      Не слабо. Но я рад за арсенал, а то превращайте не пойми во что, думаю, эвертон может вклиниться в 6-ку топов, выкинув оттуда арсенал

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