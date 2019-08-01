«Арсенал» объявил о трансфере Пепе за рекордную сумму

«Арсенал» на официальном сайте объявил о переходе из «Лилля» нападающего Николя Пепе.

Ивуариец стал самым дорогим приобретением в истории лондонцев. По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 80 миллионов евро, а срок контракта 24-летнего игрока рассчитан до июня 2024 года.

В прошлом сезоне форвард провел за «Лилль» 41 матч во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 12 результативных передач.

В 2017 году французский клуб купил Пепе у «Анжера» за 10 миллионов евро.