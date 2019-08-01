«Арсенал» объявил о трансфере Пепе за рекордную сумму

Ну, теперь отмазы по поводу отсутствия трансферов не прокатят, хотя полностью согласен, что укреплять нужно защиту и опорку, голы в Арсенале во все времена забивать умели, а вот защищаться - нет) Поэтому уверен, что пушкари ни в АПЛ, ни в ЛЧ приниципиально свои позиции не улучшат. Свежий пример - Ливерпуль. Пока не решили проблему с защитой, дело не клеилось.
«Арсенал» на официальном сайте объявил о переходе из «Лилля» нападающего Николя Пепе.
Ивуариец стал самым дорогим приобретением в истории лондонцев. По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 80 миллионов евро, а срок контракта 24-летнего игрока рассчитан до июня 2024 года.
- В прошлом сезоне форвард провел за «Лилль» 41 матч во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 12 результативных передач.
- В 2017 году французский клуб купил Пепе у «Анжера» за 10 миллионов евро.
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— Arsenal (@Arsenal) August 1, 2019