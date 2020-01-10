Защитник «Лейпцига» Упамекано стал главной трансферной целью «Барселоны»

Защитник «РБ Лейпциг» Дайот Упамекано может перейти в «Барселону».
Каталонский клуб сделал 21-летнего игрока своей приоритетной целью на зимнее трансферное окно, пишет Sport.es. Упамекано рассматривается в качестве возможной замены Самуэля Умтити, в случае его возможного ухода из команды.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» зимой хочет купить Упамекано. Летом клуб предлагал за него 70 миллионов, но получил отказ.
- Контракт Упамекано с «РБ Лейпциг» рассчитан до 2021 года.
- В нынешнем сезоне он провел 19 матчей.
- Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
Источник: Sport.es