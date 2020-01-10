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  • Защитник «Лейпцига» Упамекано стал главной трансферной целью «Барселоны»

Защитник «Лейпцига» Упамекано стал главной трансферной целью «Барселоны»

10 января 2020, 12:48
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Защитник «РБ Лейпциг» Дайот Упамекано может перейти в «Барселону».

Каталонский клуб сделал 21-летнего игрока своей приоритетной целью на зимнее трансферное окно, пишет Sport.es. Упамекано рассматривается в качестве возможной замены Самуэля Умтити, в случае его возможного ухода из команды.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» зимой хочет купить Упамекано. Летом клуб предлагал за него 70 миллионов, но получил отказ.

  • Контракт Упамекано с «РБ Лейпциг» рассчитан до 2021 года.
  • В нынешнем сезоне он провел 19 матчей.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Барселона Упамекано Дайот
Комментарии (1)
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Cules2013
1578681934
главная трансферная цель Барсы - новый качественный тренер
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