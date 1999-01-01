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    Защитник «Лейпцига» Упамекано стал главной трансферной целью «Барселоны»

    Защитник «РБ Лейпциг» Дайот Упамекано может перейти в «Барселону».

    Каталонский клуб сделал 21-летнего игрока своей приоритетной целью на зимнее трансферное окно, пишет Sport.es. Упамекано рассматривается в качестве возможной замены Самуэля Умтити, в случае его возможного ухода из команды.

    Ранее сообщалось, что «Арсенал» зимой хочет купить Упамекано. Летом клуб предлагал за него 70 миллионов, но получил отказ.

    • Контракт Упамекано с «РБ Лейпциг» рассчитан до 2021 года.
    • В нынешнем сезоне он провел 19 матчей.
    • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

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