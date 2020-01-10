Защитник «Лейпцига» Упамекано стал главной трансферной целью «Барселоны»

Защитник «РБ Лейпциг» Дайот Упамекано может перейти в «Барселону».

Каталонский клуб сделал 21-летнего игрока своей приоритетной целью на зимнее трансферное окно, пишет Sport.es. Упамекано рассматривается в качестве возможной замены Самуэля Умтити, в случае его возможного ухода из команды.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» зимой хочет купить Упамекано. Летом клуб предлагал за него 70 миллионов, но получил отказ.