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  • Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Рейнгольда

Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Рейнгольда

11 февраля 2020, 23:00
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Пресс-служба сборной России посвятила публикацию в твиттере памяти ветерана «Спартака» Валерия Рейнгольда.

«Не стало Валерия Рейнгольда. Легендарному спартаковцу и мастеру спорта СССР было 77 лет. Сборная России соболезнует родным и близким Валерия Леонидовича», – говорится в записи в микроблоге.

  • Рейнгольд – чемпион Советского Союза 1962 года, а также обладатель Кубка СССР 1963 и 1965 годов.
  • В течение футбольной карьеры помимо «Спартака» он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».

Семин: «Итальянские газеты писали: «Мы видели Пеле, видели всех, но такого, как Рейнгольд, – никогда»

«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Рейнгольда

Федун – о Рейнгольде: «Великий футболист, игрой которого мы всегда восхищались»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер сборной России
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Рейнгольд Валерий
Комментарии (4)
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Plyash
1581455736
Классный футболист. За его быстрый бег получил прозвище "электричка". Царство тебе небесное.
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NEONFOL
1581461322
эх....
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vka1970
1581487710
Резал правду матку всегда не смотря на звания и регалии в отличии от прикормленных ветеранов........
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