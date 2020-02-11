Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Рейнгольда

Пресс-служба сборной России посвятила публикацию в твиттере памяти ветерана «Спартака» Валерия Рейнгольда.

«Не стало Валерия Рейнгольда. Легендарному спартаковцу и мастеру спорта СССР было 77 лет. Сборная России соболезнует родным и близким Валерия Леонидовича», – говорится в записи в микроблоге.

Рейнгольд – чемпион Советского Союза 1962 года, а также обладатель Кубка СССР 1963 и 1965 годов.

В течение футбольной карьеры помимо «Спартака» он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».

Семин: «Итальянские газеты писали: «Мы видели Пеле, видели всех, но такого, как Рейнгольд, – никогда»

«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Рейнгольда

Федун – о Рейнгольде: «Великий футболист, игрой которого мы всегда восхищались»