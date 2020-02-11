Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Рейнгольда

Пресс-служба сборной России посвятила публикацию в твиттере памяти ветерана «Спартака» Валерия Рейнгольда.
«Не стало Валерия Рейнгольда. Легендарному спартаковцу и мастеру спорта СССР было 77 лет. Сборная России соболезнует родным и близким Валерия Леонидовича», – говорится в записи в микроблоге.
- Рейнгольд – чемпион Советского Союза 1962 года, а также обладатель Кубка СССР 1963 и 1965 годов.
- В течение футбольной карьеры помимо «Спартака» он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».
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Не стало Валерия Рейнгольда. Легендарному спартаковцу и мастеру спорта СССР было 77 летСборная России соболезнует родным и близким Валерия Леонидовича pic.twitter.com/43IHvdx5mL— Сборная России (@TeamRussia) February 11, 2020