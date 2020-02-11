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  • Федун – о Рейнгольде: «Великий футболист, игрой которого мы всегда восхищались»

Федун – о Рейнгольде: «Великий футболист, игрой которого мы всегда восхищались»

11 февраля 2020, 22:15
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Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарии в связи со смертью бывшего игрока московского клуба Валерия Рейнгольда, который скончался сегодня в возрасте 77 лет.

«Всю необходимую помощь мы окажем. Это был великий футболист, мы всегда восхищались его игрой. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», – сказал Федун.

  • Рейнгольд выступал за «Спартак» с 1960-го по 1967-й год.
  • В составе московской команды он становился чемпионом Советского Союза в 1962 году, а также дважды обладателем Кубка СССР (1963 и 1965).

Семин: «Итальянские газеты писали: «Мы видели Пеле, видели всех, но такого, как Рейнгольд, – никогда»

«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Рейнгольда

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий Федун Леонид
Комментарии (4)
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Спартач_навсегда
1581448679
вечная память!!!
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Plyash
1581451561
Светлая память тебе,Валерий Леонидович.Если не ошибаюсь,Сёмин одно время играл с Рейнгольдом в Спартаке,чуть-чуть совсем.Бегал Рейнгольд здорово,кликуха была "электричка".Пусть земля ему будет пухом.
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pashok.ivanov
1581469449
Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь! -------- https://shorturl.ca/poyas
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vka1970
1581487641
Пусть земля ему будет пухом и вечная память...
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