Федун – о Рейнгольде: «Великий футболист, игрой которого мы всегда восхищались»

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарии в связи со смертью бывшего игрока московского клуба Валерия Рейнгольда, который скончался сегодня в возрасте 77 лет.

«Всю необходимую помощь мы окажем. Это был великий футболист, мы всегда восхищались его игрой. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», – сказал Федун.

Рейнгольд выступал за «Спартак» с 1960-го по 1967-й год.

В составе московской команды он становился чемпионом Советского Союза в 1962 году, а также дважды обладателем Кубка СССР (1963 и 1965).

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