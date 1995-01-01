Федун – о Рейнгольде: «Великий футболист, игрой которого мы всегда восхищались»

Светлая память тебе,Валерий Леонидович.Если не ошибаюсь,Сёмин одно время играл с Рейнгольдом в Спартаке,чуть-чуть совсем.Бегал Рейнгольд здорово,кликуха была "электричка".Пусть земля ему будет пухом.
Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарии в связи со смертью бывшего игрока московского клуба Валерия Рейнгольда, который скончался сегодня в возрасте 77 лет.
«Всю необходимую помощь мы окажем. Это был великий футболист, мы всегда восхищались его игрой. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», – сказал Федун.
- Рейнгольд выступал за «Спартак» с 1960-го по 1967-й год.
- В составе московской команды он становился чемпионом Советского Союза в 1962 году, а также дважды обладателем Кубка СССР (1963 и 1965).
Семин: «Итальянские газеты писали: «Мы видели Пеле, видели всех, но такого, как Рейнгольд, – никогда»
«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Рейнгольда