Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Рейнгольда

«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Рейнгольда

11 февраля 2020, 21:31

Пресс-служба «Спартака» опубликовала заявление о смерти ветерана клуба Валерия Рейнгольда.

«Сегодня в Москве скончался ветеран московского «Спартака» Валерий Леонидович Рейнгольд. Ему было 77 лет.

Рейнгольд выступал за нашу команду с 1960 по 1967 год. В составе красно-белых он становился чемпионом страны в 1962 году, серебряным призером – в 1963-м, бронзовым – в 1961-м. Дважды становился обладателем Кубка СССР (1963, 1965). Всего Валерий Рейнгольд провел за «Спартак» 196 матчей и забил 34 мяча.

ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Леонидовича», – говорится в публикации.

Также соболезнования выразил генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

«От имени всех в клубе хочу выразить соболезнования в связи с трагическим уходом Валерия Рейнгольда. Валерий Леонидович был одним из тех, кто вписал свое имя в историю золотых побед «Спартака», и после окончания карьеры оставался таким же ярким и неравнодушным, каким когда-то был на поле.

Сегодня, как это бывало регулярно, Валерий Леонидович пришел на встречу с ветеранами «Спартака» в манеж в Сокольники, где проводился турнир в честь 110-летнего юбилея другого прославленного ветерана красно-белых – Владимира Степанова. По трагическому стечению обстоятельств именно там его настиг сердечный приступ, который, как выяснилось пару часов спустя, оказалось роковым...

Валерий Рейнгольд покинул нас, оставаясь преданным и неравнодушным спартаковцем. ФК «Спартак-Москва» окажет материальную помощь по организации похорон Валерия Леонидовича, а также обратится в РПЛ с просьбой разрешить выйти на ближайший матч против московского «Динамо» с траурными повязками в память о спартаковском ветеране», – сказал Цорн.

Семин: «Итальянские газеты писали: «Мы видели Пеле, видели всех, но такого, как Рейнгольд, – никогда»

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий Цорн Томас
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+