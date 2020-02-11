«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Рейнгольда

Пресс-служба «Спартака» опубликовала заявление о смерти ветерана клуба Валерия Рейнгольда.

«Сегодня в Москве скончался ветеран московского «Спартака» Валерий Леонидович Рейнгольд. Ему было 77 лет.

Рейнгольд выступал за нашу команду с 1960 по 1967 год. В составе красно-белых он становился чемпионом страны в 1962 году, серебряным призером – в 1963-м, бронзовым – в 1961-м. Дважды становился обладателем Кубка СССР (1963, 1965). Всего Валерий Рейнгольд провел за «Спартак» 196 матчей и забил 34 мяча.

ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Леонидовича», – говорится в публикации.

Также соболезнования выразил генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

«От имени всех в клубе хочу выразить соболезнования в связи с трагическим уходом Валерия Рейнгольда. Валерий Леонидович был одним из тех, кто вписал свое имя в историю золотых побед «Спартака», и после окончания карьеры оставался таким же ярким и неравнодушным, каким когда-то был на поле.

Сегодня, как это бывало регулярно, Валерий Леонидович пришел на встречу с ветеранами «Спартака» в манеж в Сокольники, где проводился турнир в честь 110-летнего юбилея другого прославленного ветерана красно-белых – Владимира Степанова. По трагическому стечению обстоятельств именно там его настиг сердечный приступ, который, как выяснилось пару часов спустя, оказалось роковым...

Валерий Рейнгольд покинул нас, оставаясь преданным и неравнодушным спартаковцем. ФК «Спартак-Москва» окажет материальную помощь по организации похорон Валерия Леонидовича, а также обратится в РПЛ с просьбой разрешить выйти на ближайший матч против московского «Динамо» с траурными повязками в память о спартаковском ветеране», – сказал Цорн.

Семин: «Итальянские газеты писали: «Мы видели Пеле, видели всех, но такого, как Рейнгольд, – никогда»