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    Семин: «Итальянские газеты писали: «Мы видели Пеле, видели всех, но такого, как Рейнгольд, – никогда»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин дал комментарии в связи со смертью бывшего игрока «Спартака» Валерия Рейнгольда, который скончался сегодня в возрасте 77 лет.

    «Это был очень позитивный человек, который никогда не унывал. Рейнгольд вносил в любое общение радость. Какими бы сложными не были ситуации, он всегда улыбался, всегда находил только положительные стороны. Он был честным по отношению к футболу.

    Я вспоминаю сейчас один из моментов: мы со «Спартаком» играли в Болонье турнир. Там были мы, бразильская команда, «Болонья» и кто-то ещe. В газетах тогда про него писали: «Мы видели Пеле, видели всех, но такого, как Рейнгольд, никогда не видели».

    У него была потрясающая скорость. Он раз восемь выходил один на один в каждом матче. Тогда команды делали много офсайдных ловушек, а Рейнгольд с его скоростью их на этом ловил. Да, он не много забивал, потому что не лучшим образом реализовывал моменты. Но он был таким стержнем на передней линии, какого больше не было», – сказал Семин.

    • Рейнгольд – чемпион Советского Союза 1962 года, а также обладатель Кубка СССР 1963 и 1965 годов.
    • В течение футбольной карьеры помимо «Спартака» он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13392

      slavutiq70 57 минут назад

      Светлая память,,,,

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8322

      parevg 1 час назад

      Да, Палыч, уходит старая гвардия...

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