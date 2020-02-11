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  • Семин: «Итальянские газеты писали: «Мы видели Пеле, видели всех, но такого, как Рейнгольд, – никогда»

Семин: «Итальянские газеты писали: «Мы видели Пеле, видели всех, но такого, как Рейнгольд, – никогда»

11 февраля 2020, 20:46
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин дал комментарии в связи со смертью бывшего игрока «Спартака» Валерия Рейнгольда, который скончался сегодня в возрасте 77 лет.

«Это был очень позитивный человек, который никогда не унывал. Рейнгольд вносил в любое общение радость. Какими бы сложными не были ситуации, он всегда улыбался, всегда находил только положительные стороны. Он был честным по отношению к футболу.

Я вспоминаю сейчас один из моментов: мы со «Спартаком» играли в Болонье турнир. Там были мы, бразильская команда, «Болонья» и кто-то ещe. В газетах тогда про него писали: «Мы видели Пеле, видели всех, но такого, как Рейнгольд, никогда не видели».

У него была потрясающая скорость. Он раз восемь выходил один на один в каждом матче. Тогда команды делали много офсайдных ловушек, а Рейнгольд с его скоростью их на этом ловил. Да, он не много забивал, потому что не лучшим образом реализовывал моменты. Но он был таким стержнем на передней линии, какого больше не было», – сказал Семин.

  • Рейнгольд – чемпион Советского Союза 1962 года, а также обладатель Кубка СССР 1963 и 1965 годов.
  • В течение футбольной карьеры помимо «Спартака» он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Семин Юрий Рейнгольд Валерий
Комментарии (7)
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slavа0508
1581444589
Светлая память,,,,
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ВасяК
1581451364
Очень жаль!!! Светлая память!!!
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Plyash
1581456209
За его невероятную скорость было у него прозвище "электричка". Царство тебе небесное.
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pashok.ivanov
1581469460
Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь! -------- http://bit.do/mypres
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