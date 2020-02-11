Семин: «Итальянские газеты писали: «Мы видели Пеле, видели всех, но такого, как Рейнгольд, – никогда»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин дал комментарии в связи со смертью бывшего игрока «Спартака» Валерия Рейнгольда, который скончался сегодня в возрасте 77 лет.

«Это был очень позитивный человек, который никогда не унывал. Рейнгольд вносил в любое общение радость. Какими бы сложными не были ситуации, он всегда улыбался, всегда находил только положительные стороны. Он был честным по отношению к футболу.

Я вспоминаю сейчас один из моментов: мы со «Спартаком» играли в Болонье турнир. Там были мы, бразильская команда, «Болонья» и кто-то ещe. В газетах тогда про него писали: «Мы видели Пеле, видели всех, но такого, как Рейнгольд, никогда не видели».

У него была потрясающая скорость. Он раз восемь выходил один на один в каждом матче. Тогда команды делали много офсайдных ловушек, а Рейнгольд с его скоростью их на этом ловил. Да, он не много забивал, потому что не лучшим образом реализовывал моменты. Но он был таким стержнем на передней линии, какого больше не было», – сказал Семин.