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    Адурис: «Мы устали, что все трофеи выигрывают «Барселона» и «Реал»

    Форвард «Атлетика» Ариц Адурис высказался о результатах Кубка Испании.

    «Мы устали, что все трофеи выигрывают «Барселона» и «Реал». Интереснее следить за турнирами, где есть интрига, как в Англии, например.

    Я давно представлял, как мы выиграем национальный кубок. Это казалось мечтой, а теперь мы близки к цели. Хочу под конец карьеры завоевать трофей, но понимаю, что будет тяжело», – заявил Адурис.

    • В полуфинале «Атлетик» встретится с «Гранадой», «Реал Сосьедад» сыграет с клубом второй лиги «Мирандес».
    • «Барселона» и «Реал» не попали в полуфинал, проиграв «Атлетику» и «Реалу Сосьедаду».

    Источник: Marca

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