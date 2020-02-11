Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Адурис: «Мы устали, что все трофеи выигрывают «Барселона» и «Реал»

Адурис: «Мы устали, что все трофеи выигрывают «Барселона» и «Реал»

11 февраля 2020, 08:28
3

Форвард «Атлетика» Ариц Адурис высказался о результатах Кубка Испании.

«Мы устали, что все трофеи выигрывают «Барселона» и «Реал». Интереснее следить за турнирами, где есть интрига, как в Англии, например.

Я давно представлял, как мы выиграем национальный кубок. Это казалось мечтой, а теперь мы близки к цели. Хочу под конец карьеры завоевать трофей, но понимаю, что будет тяжело», – заявил Адурис.

  • В полуфинале «Атлетик» встретится с «Гранадой», «Реал Сосьедад» сыграет с клубом второй лиги «Мирандес».
  • «Барселона» и «Реал» не попали в полуфинал, проиграв «Атлетику» и «Реалу Сосьедаду».

Источник: Marca
Испания. Кубок Атлетик Адурис Ариц
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
серега кашин
1581400053
должны уже привыкнуть
Ответить
Play
1581401375
И что решили сняться с турнира?
Ответить
mig28
1581401436
В Англии есть интрига?))) В последние 2-3 сезона её не было))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+