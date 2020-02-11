Адурис: «Мы устали, что все трофеи выигрывают «Барселона» и «Реал»

Форвард «Атлетика» Ариц Адурис высказался о результатах Кубка Испании.
«Мы устали, что все трофеи выигрывают «Барселона» и «Реал». Интереснее следить за турнирами, где есть интрига, как в Англии, например.
Я давно представлял, как мы выиграем национальный кубок. Это казалось мечтой, а теперь мы близки к цели. Хочу под конец карьеры завоевать трофей, но понимаю, что будет тяжело», – заявил Адурис.
- В полуфинале «Атлетик» встретится с «Гранадой», «Реал Сосьедад» сыграет с клубом второй лиги «Мирандес».
- «Барселона» и «Реал» не попали в полуфинал, проиграв «Атлетику» и «Реалу Сосьедаду».
Источник: Marca