Адурис: «Мы устали, что все трофеи выигрывают «Барселона» и «Реал»

Форвард «Атлетика» Ариц Адурис высказался о результатах Кубка Испании.

«Мы устали, что все трофеи выигрывают «Барселона» и «Реал». Интереснее следить за турнирами, где есть интрига, как в Англии, например.

Я давно представлял, как мы выиграем национальный кубок. Это казалось мечтой, а теперь мы близки к цели. Хочу под конец карьеры завоевать трофей, но понимаю, что будет тяжело», – заявил Адурис.