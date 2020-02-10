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    Джикия: «Мирзов болезненно воспринял мою шутку, что он стоит 200 рублей, больше не хочу тревожить его ранимую душу»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия признался, что его шутка обидела партнера по команде Резиуана Мирзова.

    Мирзов прибавил на этом сборе. Что с ним случилось? Вы ведь про него тут шутили недавно, типа, он стоит 200 рублей.

    – Резиуан немного болезненно воспринял мою шутку, поэтому больше не хочу тревожить его ранимую душу. Скажу так: Мирзов – в потрясающей, великолепной форме! Он – красавчик вообще. Молодец. Умница.

    – Георгий, Мирзов теперь еще сильнее обидится.

    – Ладно, он действительно молодец. Старается, тренируется, выкладывается. Два его мяча «Ростову» получились отличными. После перехода на схему в три защитника ему стало сложнее, но, как показала жизнь, может что-то придумать!

    Джикия: «Если Кокорин и Мамаев попадут в сборную России на Евро-2020, мне будет приятно»

    Джикия: «Молодым иностранцам тяжело сразу осознать, что такое «Спартак»

    Джикия – о роли капитана: «Ребятам сразу сказал: вот мой номер, пишите и звоните в любое время»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2020 22:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1811

      playsh 46 минут назад

      На себя в игре давно смотрел,чмо грузинское? Все игры в Катаре провалил.Капитан,бляха-муха.

      0
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      Рейтинг: +22972

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Джикии надо следить за базаром, если не хочет пойти по стопам зюбы. Несколько шагов в этом направлении он уже сделал.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +600

      житель СПб 1 час назад

      Ну а тебе самому такая шутка про себя понравилась бы?!

      3
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