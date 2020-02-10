Джикия: «Мирзов болезненно воспринял мою шутку, что он стоит 200 рублей, больше не хочу тревожить его ранимую душу»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия признался, что его шутка обидела партнера по команде Резиуана Мирзова.

– Мирзов прибавил на этом сборе. Что с ним случилось? Вы ведь про него тут шутили недавно, типа, он стоит 200 рублей.

– Резиуан немного болезненно воспринял мою шутку, поэтому больше не хочу тревожить его ранимую душу. Скажу так: Мирзов – в потрясающей, великолепной форме! Он – красавчик вообще. Молодец. Умница.

– Георгий, Мирзов теперь еще сильнее обидится.

– Ладно, он действительно молодец. Старается, тренируется, выкладывается. Два его мяча «Ростову» получились отличными. После перехода на схему в три защитника ему стало сложнее, но, как показала жизнь, может что-то придумать!

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