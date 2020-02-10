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  • Джикия: «Мирзов болезненно воспринял мою шутку, что он стоит 200 рублей, больше не хочу тревожить его ранимую душу»

Джикия: «Мирзов болезненно воспринял мою шутку, что он стоит 200 рублей, больше не хочу тревожить его ранимую душу»

10 февраля 2020, 22:59
13

Капитан «Спартака» Георгий Джикия признался, что его шутка обидела партнера по команде Резиуана Мирзова.

Мирзов прибавил на этом сборе. Что с ним случилось? Вы ведь про него тут шутили недавно, типа, он стоит 200 рублей.

– Резиуан немного болезненно воспринял мою шутку, поэтому больше не хочу тревожить его ранимую душу. Скажу так: Мирзов – в потрясающей, великолепной форме! Он – красавчик вообще. Молодец. Умница.

– Георгий, Мирзов теперь еще сильнее обидится.

– Ладно, он действительно молодец. Старается, тренируется, выкладывается. Два его мяча «Ростову» получились отличными. После перехода на схему в три защитника ему стало сложнее, но, как показала жизнь, может что-то придумать!

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Мирзов Резиуан Джикия Георгий
Комментарии (13)
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житель СПб
1581366309
Ну а тебе самому такая шутка про себя понравилась бы?!
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Plyash
1581368842
На себя в игре давно смотрел,чмо грузинское? Все игры в Катаре провалил.Капитан,бляха-муха.
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Владислав Vlad
1581372015
Ризиуан обиделся.)))))
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Томик
1581375648
Расставаться надо с такими. Одни проблемы в коллективе.
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vka1970
1581395783
- Не подходи ко мне, - я обиделась, я обиделась раз и навсегда ...............))
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Oldtrafford83
1581398538
Странно,я думал Мирзов столько и стоит,играет он точно на 200 р.
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paracetamol
1581403955
Если Мирзов стоит 200 рублей, то Джикия - 20.
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dim29
1581410988
что-то совсем за помелом следить перестал,шутки тупые напрочь.
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sir_Alex
1581412181
На правду не обижаются
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SLADE2019
1581419273
Пусть про Рассказова ничего не говорит, а то он точно с ранимой душой. Мирзов, может и не игрок Спартака по большому счету, хотя время доказать обратное у него еще есть. Но то, что он мужик, как говорится, неоспоримый факт! Да и в игровом плане, Мирзов никогда иргу не портит, согласен, что редко улучшает, но не делает ее, когда она плохая еще хуже. Всегда старается, всегда рвет все на своем пути! Однозначно, как минимум, его рано списывать со счета!
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